Dove abita il calciatore Nicolò Barella: la casa con vista panoramica sullo Stadio San Siro Nicolò Barella è uno dei calciatori più forti e valutati d’Italia. Reduce dallo scudetto e dal rinnovo con l’Inter, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Nicolò Barella sul suo terrazzo di casa con vista sullo Stadio San Siro

Reduce dallo scudetto dell'Inter per la serie A 2020-2021 e dal rinnovo del contratto con la squadra milanese, Nicolò Barella è stato valutato come il calciatore italiano più prezioso con 91.6 milioni di euro, secondo uno studio del CIES. Il centrocampista dell'Inter si è contraddistinto negli ultimi anni come uno dei calciatori più forti d'Italia, soprannominato Capitan Futuro. Nell'attesa di vederlo giocare di nuovo, scopriamo dove abita Nicolò Barella e com'è fatta la sua casa.

Dove vive Nicolò Barella

Come tanti calciatori italiani, che giocano in squadre come il Milan e l'Inter, anche Nicolò Barella ha scelto di vivere a Milano. Il centrocampista dell'Inter ha condiviso più volte sui suoi social le immagini del terrazzo della sua casa che mostrano un panorama mozzafiato del capoluogo meneghino.

Il salotto di Nicolò Barella con la figlia che indossa la sua maglia

Se Ibrahimovic ha scelto di abitare in un attico nella zona di Porta Nuova, Nicolò Barella vanta anche lui un appartamento con vista mozzafiato su Milano ma la zona prescelta è più a ovest della città. Dal terrazzo della sua casa è facile vedere l'iconico Stadio San Siro in lontananza.

Nicolò Barella sul divano della sua casa con una delle figlie.

Com'è fatta la casa di Nicolò Barella

Nicolò Barella vive in un ampio appartamento milanese con la moglie e i suoi tre figli. Dalle immagini condivise sui social è stato possibile notare alcuni dettagli particolari della casa del centrocampista dell'Inter. Il suo appartamento comprende una grande zona living open space dove trova spazio un ampio divano ad L di fronte una parete attrezzata con maxi tv e sistema audio integrato.

Il salotto di Nicolò Barella addobbato per Natale

Nel salotto di Barella, vicino al comodo e ampio divano, si trova il tavolo da pranzo in marmo bianco che risalta sul parquet chiaro che riveste tutta l'abitazione. Nei post condivisi sui social dalla moglie di Barella si possono anche notare alcuni oggetti di design come la sedia di Stokke per bambini che abbiamo visto anche nella casa di Chiara Ferragni.

La sedia Stokke nella casa di Nicolò Barella. In foto la moglie del calciatore e il figlio più piccolo

Nella camera da letto il noto calciatore italiano e la moglie godono di un grande letto king size in pelle bianca dove spesso accolgono anche i tre figli della coppia. Grandi vetrate illuminano la sala da pranzo dell'appartamento meneghino di Nicolò Barella e conducono al terrazzo panoramico della casa che è la vera peculiarità dell'abitazione del centrocampista dell'Inter.