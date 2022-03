Apre la nuova lounge dell’Inter: atmosfera da locale all’interno dello Stadio San Siro L’Inter in collaborazione con Turbo Milano ha presentato la nuova Milano Lounge by Turbo e la sala CLUB I M all’interno dello Stadio di San Siro.

A cura di Clara Salzano

La nuova lounge di Inter nello Stadio San Siro

Come un locale milanese all'interno dello Stadio San Siro, così si presenta la Milano Lounge by Turbo e la nuova sala Club I M di San Siro. Si tratta dei nuovi spazi allestiti all'interno dello stadio di Milano da Turbo Milano in collaborazione con Inter che ha scelto la nuova realtà milanese per il legame con il capoluogo meneghino che le accomuna.

Il Club I M nello Stadio San Siro

Turbo Milano ha curato per l'Inter il restyling della sala CLUB I M di San Siro e la creazione della Milano Lounge all'interno dello Stadio San Siro. Turbo Milano è già presente nel capoluogo meneghino con uno spazio futuristico all'insegna del blu e ripropone il suo colore iconico, lo stile ed il design all'interno dello stadio meneghino. L’inclusione come valore fondamentale è alla base del progetto ed è il valore condiviso da Turbo e Inter. L'obiettivo delle nuove sale dello Stadio san Siro è quello di riproporre l’atmosfera del locale milanese all’interno dello stadio in modo da far incontrare personalità di differenti settori professionali nella sala Club I M e offrire un’esperienza più informale nella Milano Lounge by Turbo.

La Milano Lounge by Turbo vista dal campo di San Siro

Il comun denominatore su cui hanno lavorato Turbo Milano e Inter era quello di voler apportare cambiamenti profondi al proprio settore, con una visione chiara sul futuro. E Milano, sempre più innovativa e contemporaneamente legata ai suoi simboli storici, è stata il terreno di condivisione di tale volontà. La nuova sala Club I M di San Siro e la Milano Lounge riprende il design dello spazio di Turbo Milano, con gli arredi di NM3 e il progetto di light design unico. Turbo Milano, che a Milano si sta affermando come realtà di ristorazione e intrattenimento di successo, curerà anche gli aspetti legati al servizio di ospitalità nelle due lounge.

