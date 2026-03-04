Il pastry chef Tommaso Foglia apre un locale a Milano: quanto costa la sua millefoglie dolce e salata

Tommaso Foglia, il pastry chef diventato famoso per aver ricoperto i panni di giudice nel programma di cucina Bake Off Italia, ha appena aperto un locale a Milano. Si trova in via Nicola Piccinni 3, una traversa di Corso Buenos Aires, si chiama Sfoglia Pastry Bar ed è interamente dedicato all'iconica millefoglie del cuoco (ma offre anche croissant classici e farciti, brioche, pain au café e pangoccioli all'olio). Com'è nata l'idea e quali sono i prezzi delle millefoglie proposte sia in versione dolce che salata?

Il segreto delle millefoglie di Tommaso Foglia

Sfoglia Pastry Bar è il locale aperto da Tommaso Foglia nel cuore di Milano che sembra essere destinato a diventare virale. Il pastry chef, volto televisivo amatissimo grazie a Bake Off Italia, alle sue spalle ha un curriculum di tutto rispetto: si è formato tra cucine stellate, ha ricevuto diversi premi di settore e ha lavorato come consulente e docente ma fino ad ora non aveva mai aperto una pasticceria tutta sua. Il locale, interamente sui toni del rosa e del verde smeraldo, mixati tra suggestioni pop e un mood parigino, è dotato di un suo laboratorio ed è contraddistinto da un grande banco ondulato che richiama la zigrinatura della sfoglia. Il piatto chiave offerto naturalmente è la millefoglie, un dolce difficile da gestire, visto che la sfoglia tende ad ammollarsi con estrema facilità. Il segreto dello chef? Tenere struttura e farcitura separate fino all'ultimo.

Sfoglia Pastry Bar

Quanto costano le millefoglie del pastry chef di Bake Off Italia

Le millefoglie di Tommaso Foglia sono disponibili in due varianti, ovvero dolce e salata, ma sono tutte monoporzione (da circa 100 grammi al pezzo) e senza lattosio. Le versioni dolci sono 6, ovvero classica, tiramisù, pistacchio, cioccolato, caramello e nocciola, mentre quelle salate sono 4. Con cosa sono farcite? La millefoglie English e con mousse di formaggio, uova strapazzate, bacon e pomodoro, la Veggie è con hummus e verdure grigliate, la Fit con mousse di formaggio, avocado e salmone affumicato, mentre la Cetarese con alici di Cetare e limone. In ogni stagione, inoltre, vengono lanciate delle varianti speciali. Quanto costano le millefoglie del pastry chef? I prezzi partono da 5 euro per le varianti classiche e arrivano a un massimo di 7 euro per quella fit.