Dove vive Lorenzo Insigne: la casa con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli Lorenzo Insigne è uno dei calciatori più amati del calcio italiano e il suo legame con Napoli è indiscusso. Nell’attesa di vederlo giocare di nuovo, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Lorenzo Insigne con la famiglia nel suo appartamento napoletano

Lorenzo Insigne è uno dei calciatori più amati del calcio italiano e il suo legame con Napoli è indiscusso. Nell'attesa di vedere il Capitano giocare di nuovo, dopo la sosta della serie A di Natale e Capodanno, scopriamo dove abita Lorenzo Insigne con la famiglia e com'è fatta la sua casa.

Lorenzo Insigne con la moglie a casa

Dove vive Lorenzo Insigne

A Natale è festa per tutti, anche per la Serie A del calcio italiano, e mentre l'atmosfera delle feste si fa più rilassata molti calciatori ne approfittano per passare maggior tempo con le famiglie a casa o in viaggio. Lorenzo Insigne non è solito condividere molti post della sua vita privata sui social, le poche immagini e video che ha condiviso sono spesso con la moglie Genoveffa Darone e i loro due figli con cui vive in un appartamento di via Petrarca con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Lorenzo Insigne nel suo appartamento a Posillipo

È stata molto apprezzata dai napoletani la scelta del loro Capitano di vivere a Napoli in una casa di un palazzo di Posillipo e non in un parco privato come altri giocatori del napoli. L'appartamento di Insigne affaccia infatti su strada e gode di un terrazzo da cui ammirare la città partenopea e il suo golfo, con vista dal Vesuvio a Capri.

La vista dal terrazzo di casa di Lorenzo Insigne

Com'è fatta la casa di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne vive con la famiglia in un appartamento panoramico di Posillipo. Dalle immagini e i video condivise sui social è stato possibile notare una serie di dettagli della casa dell'attaccante del Napoli. Oltre la magnifica terrazza panoramica, la caratteristica principale dell'appartamento di Insigne è una grande zona living con un ampio salone e una cucina con sala da pranzo a vista che affacciano direttamente sul terrazzo.

Il salotto di Lorenzo Insigne si intravede in una foto del figlio

Nella casa di Lorenzo Insigne e della moglie Jenny Darone, con cui sono sposati dal 2012, c'è una grande cucina con isola centrale dove si riunisce spesso la famiglia per lavoretti culinari e altre attività. Arredi moderni nei toni del bianco e del nero, con manifesti cinematografici completano la cucina di Lorenzo Insigne.

I figli di Insigne nella cucina di casa

Come per Chiara Ferragni e Fedez, anche nella casa di Lorenzo Insigne si trovano preziosi bauli di Louis Vuitton, opere di Fornasetti e oggetti legati alla tradizione napoletana come la scultura di San Gennaro di Ventrella per non dimenticare mai l'appartenenza alla sua città.

Lorenzo Insigne e la moglie in casa con alle spalle il San Gennaro di Ventrella

Il calciatore napoletano, originario di Frattamaggiore, ha infatti un legame inscindibile con la città partenopea che sottolinea spesso nei suoi post in cui si mostra spesso ammirato davanti al panorama mozzafiato della sua casa e all'affetto che la città gli dimostra quotidianamente.