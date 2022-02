Dove vivono Amadeus e Giovanna Civitillo: la casa con pareti dorate e vista mozzafiato Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2022. Nell’attesa di vederlo sul palco dell’Ariston, scopriamo dove vive e com’è fatta la sua casa.

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2022 per il terzo anno consecutivo

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, torna a condurre il Festival di Sanremo 2022 per il terzo anno consecutivo. Il noto conduttore è l'uomo del momento. Nell'attesa di vederlo sul palco dell'Ariston, scopriamo dove vive Amadeus e com'è fatta la sua casa.

Dove vive Amadeus, la casa del conduttore di Sanremo 2022

Amadeus è uno personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. Il noto conduttore, originario di Ravenna, vive con la moglie Giovanna Civitillo e il figlio Josè in un grande appartamento milanese. Attraverso il profilo social condiviso di Amadeus e Giovanna è stato possibile individuare la posizione della loro casa.

Sono numerose le immagini condivise da Amadeus e dalla moglie Giovanna Civitillo in cui la coppia rivela la vista panoramica mozzafiato della loro casa milanese. Grandi finestre incorniciano lo skyline di Milano dai grattacieli di CityLife alla torre della Rai.

Com'è fatta la casa di Amadeus

Amadeus, originario di Ravenna, vive in un appartamento al quindicesimo piano di un grattacielo vicino a Corso Sempione, a Milano, con vista su CityLife. L'edificio in cui risiede il noto conduttore è stato realizzato in occasione dell'Expo 2010.

La casa di Aamdeus è caratterizzata da una grande luminosità grazie al piano alto dell'abitazione. Il parquet chiaro caratterizza tutta la residenza e amplifica il senso di luminosità e grandezza della casa.

Grandi divani bianchi e una parete attrezzata nei toni del bianco e dell'oro caratterizzano il salone della casa di Amadeus.

Il noto conduttore e la moglie Giovanna Civitillo non nascondono inoltre di essere dei grandi appassionati di design con una serie di elementi che sembrano appartenere al mondo Fornasetti, dal cuscino sul divano alle poltrone del salotto, che sono rivestite con un tessuto che ricorda la famosa azienda.

La camera da letto è arredata tutta nei toni del bianco e del dorato con diverse solo foto alle pareti e vista panoramica sulla città.

La cucina, a differenza delle altre stanze della casa, è un trionfo di colore con mobili fucsia e maxi frigo in versione acciaio.

La casa romana di Amadeus

Attraverso le immagini condivise sui social è stato possibile notare un'altra casa, oltre quella milanese, dove Amadeus e la famiglia sono soliti trascorrere il loro tempo. Si tratta infatti dell'abitazione romana del noto conduttore tv che si trova a Roma.

Completamente differente dall'appartamento milanese, la casa romana di Amadeus si trova al piano terra ed è una villetta circondata dal verde dove lo showman e il figlio giocano anche spesso a calcio.

Arredata in stile classico, con mobili di legno e numerose piante, l'abitazione romana di Amadeus è un oasi felice dove il conduttore tv si dedica al giardinaggio e si rilassa. È qui che ha trascorso il lockdown durante la pandemia con la famiglia.