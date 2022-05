Si vende la casa di Christian De Sica a Capri: una villa con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli La casa di Christian De Sica in vendita a Capri è un gioiello di architettura mediterranea con spa, giardino e vista unica sul Vesuvio e il Golfo di Napoli.

A cura di Clara Salzano

La casa di Christina De Sica in vendita a Capri

Christina De Sica aveva nove anni quando ha visto Capri per la prima volta mentre il padre, Vittorio De Sica, girava il film "La baia di Napoli" con Sophia Loren e Clark Gable. La casa di famiglia, con vista mozzafiato dal Golfo di Napoli al Golfo di Salerno, adesso è in vendita in esclusiva con Lionard Luxury Real Estate. Si tratta di una tipica architettura mediterranea con spa, giardino e panorama unico del Vesuvio.

La villa di Christian De Sica nel centro di Capri

La villa di Christian De Sica a Capri è immersa in un giardino di 2.000 metri quadrati che offre privacy all'abitazione pur trovandosi nel centro dell'isola. La casa si sviluppa su una superficie di 250 metri quadrati distribuiti su due livelli.

La terrazza panoramica della casa di Christian De Sica che conduce al living

Si accede alla zona giorno attraverso una delle terrazze panoramiche della casa che, assieme al terrazzo di copertura dell'edificio, offre una vista unica del Vesuvio e del Golfo di Napoli. La zona notte si trova al piano superiore e comprende tre camere da letto con bagno. La villa è dotata anche di una dependance adibita a spa.

Il terrazzo panoramico sul tetto della villa di Christian De Sica

La storia della villa di Christina De Sica risale ai primi anni del 1900 quando è stata edificata per volontà del pittore e poeta statunitense Elihu Vedder. Molte personalità del mondo della cultura internazionale sono passati per questa dimora d'epoca in tipico stile caprese, tra cui lo scrittore D.H. Lawrence che qui trovò ispirazione per scrivere il suo celebre libro "L’amante di Lady Chatterley", gli artisti Joseph Beuys e Cy Twombly.

Oggi la proprietà è conosciuta come Villa I Quattro Venti. La villa è stata completamente ristrutturata di recente ed è in vendita con trattativa riservata. Secondo però alcune indiscrezioni il prezzo di vendita supera i 3 milioni di euro.