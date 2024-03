Com’era la casa di Cara Delevingne a Los Angeles andata distrutta in un incendio La villa di Los Angeles della modella Cara Delevingne è andata distrutta a causa di un violento incendio. La tenuta nel quartiere Studio City era un paradiso eclettico di design, influenzata anche dalla personalità istrionica dell’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Cara Delevingne

Nelle ultime ore un violento incendio ha distrutto la villa della modella e attrice Cara Delevingne. La proprietà nel quartiere Studio City di Los Angeles, acquistata nel 2019 per circa 7 milioni di dollari, era disabitata visto che Delevingne si trovava a Londra dove stava recitando nel musical Cabaret. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco i due gatti dell'attrice sono stati tratti in salvo, come ha confermato nelle storie su Instagram. Soltanto due anni fa Delevingne aveva mostrato la villa aprendo le sue porte alla rivista di architettura Architectural Digest. Ecco com'era fatta la casa di Los Angeles.

La villa di Cara Delevingne a Los Angeles

La proprietà a Los Angeles è circondata da un'ampia zona verde, perfetta per trascorrere del tempo all'aria aperta. Cara Delevingne l'ha definita in passato come un "parco giochi per adulti" visto il suo arredamento eclettico e massimalista che reinterpreta il tema della giungla. Tra le curiosità, l'attrice ha dichiarato che Hugh Efner, fondatore di Playboy, è stata una grande ispirazione La modella ha curato gli arredi con il designer d'interni Nicolò Bini di Line Architecture: l'approccio è quello di conferire diverse vibes in ogni stanza, proprio come l'attrice quando veste i panni di diversi personaggi.

Il salotto della casa di Cara Delevingne | Foto AD

L'ingresso della casa vede subito un grande salone con tanto di pianoforte e un'installazione di James Turrell appesa a una delle pareti. Nella sala da pranzo vediamo subito una grande parete Gucci con delle oche che si stagliano su uno sfondo color aragosta; spostandosi verso la cucina si trova un camino accanto alla cucina realizzata interamente sui toni del blu elettrico, uno dei colori preferiti dell'attrice. La casa, costruita negli anni Trenta, aveva un design molto minimal, a tratti quasi spento, per questo Delevingne ha voluto illuminare le varie stanze anche con gli arredi, come la sala da pranzo interamente realizzata sui toni del giallo.

La camera da letto dell'attrice | Foto AD

Per quanto riguarda la grande camera da letto padronale è stata strutturata sul tema di Alice nel Paese di Meraviglia, giocando tra i colori bianco e viola scuro. Non mancano gli elementi legati alla vegetazione e un altro pianoforte. Come ogni fashion addicted che si rispetti, la cabina armadio è stata curata nei minimi dettagli: decorata sui toni del bianco, è ricca di elementi in marmo e arricchita con elementi di lusso come un piccolo bagno ricavato al suo interno. Qui dentro troviamo una vasca con tv posizionata davanti per godersi un po' di relax.

La cabina armadio | Foto AD

Nella grande villa c'erano anche una sala prove, ricca di strumenti musicali, una spa, una stanza con un tavolo da poker (con annesso uno spazio in cui Delevingne ha ricavato una piscina con palline, come quella del luna par). Come ogni attrice hollywoodiana che si rispetti, poi, non può mancano in giardino un'enorme piscina, accanto cui è stata creata una zona bar e un piccolo salotto da esterno. Un gioiello di design che purtroppo è andato distrutto dalle fiamme dell'altra notte.

La piscina della casa di Cara Delevingne | Foto AD