La casa di Jennifer Aniston ai tempi di Friends: dove alloggiava l’attrice durante le riprese Ai tempi di Friends l’attrice che interpretava Rachel Green viveva sulle colline di Los Angeles: la casa dove abitava ora è stata messa in vendita.

A cura di Arianna Colzi

La casa dove viveva Jennifer Aniston ai tempi di Friends | Foto Compass

Negli anni indimenticabili di Friends, Jennifer Aniston viveva in un bungalow. Ok, non è esattamente il bungalow del campeggio dove molti hanno trascorso le vacanze, quanto piuttosto una struttura boho-chic sulle colline di Los Angeles. L'attrice che vestiva i panni di Rachel Green, durante le riprese, viveva in una parte di una maxi villa della città Californiana, proprietà che è stata da poco messa in vendita.

L’intera abitazione | Foto Compass

La maxi villa sulle colline di Los Angeles

Il bungalow in realtà è una guest house, ossia una dependance di una villa che sorge sulle colline di Los Angeles. La proprietà si trova nel quartiere di Laurel Canyon, in cima a una dei promontori di Hollywood. Al 2114 di Kew Drive sorge il Gioiello della corona, il nome che il direttore della fotografia premio Oscar Nestor Almendros, attuale inquilino della casa, ha dato alla proprietà. Essendo gli albori della carriera, Jennifer Aniston aveva affittato solo la parte in legno della maxi tenuta.

Il salotto della dependance | Foto Compass

La casa è costituita da quattro complessi degli anni '30 ristrutturati. Il legno degli interni è stato mantenuto anche dopo i lavori e si alterna ai colori freddi scelti per le parti rinnovate della casa. La proprietà è composta da piscina, spa e diverse aree outdoor che offrono una vista magnifica sullo skyline di Los Angeles. Appena entrati è possibile ammirare uno dei piccoli terrazzi-giardino ricchi di vegetazione e arredi con divanetti e altri comfort.

La vista dalla piscina | Foto Compass

Gli interni sono tutti arredati sui toni del bianco freddo e dei colori freddi come il verde oliva, il giallo lime e il grigio tortora degli elettrodomestici da cucina. Questa, ricavata da un vecchio ranch in legno, si spalanca su un soggiorno total white con un caminato color mattone e su un patio da cui si scorge una panoramica unica sulla città di Los Angeles.

Il salotto total white | Foto Compass

Quanto costa la casa di Jennifer Aniston ai tempi di Friends

Il bungalow affittato tra gli anni Novanta e l'inizio del Duemila da Jennifer Aniston ricorda più la dependance della famiglia Cohen in The OC piuttosto che l'ambiente di un campeggio. Interamente in legno, l'ambiente è illuminato dalla grande portafinestra in vetri e dalla maxi finestra che si affaccia sul resto della casa, gettando luce anche sul soppalco. Il design è moderno nonostante l'atmosfera sia rustica e quasi nordica. Nella zona salotto, a piano terra, è installato un camino. La zona notte è raggiungibile attraverso una scala a pioli. Il costo dell'intera proprietà ammonta a 2 milioni e 595mila dollari.