video suggerito

In vendita la villa di Gwyneth Paltrow e Chris Martin: ha 11 bagni, un cinema e la sala giochi Gwyneth Paltrow ha messo in vendita l’enorme villa a Los Angeles che aveva acquistato con Chris Martin. Ha 8 camere da letto, più di dieci bagni, una sala giochi e un cinema: ecco quanto vale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gwyneth Paltrow è finita ancora una volta al centro dell'attenzione dei media ma questa volta il suo brand di originali prodotti cosmetici per il corpo non c'entra nulla: ha messo in vendita l'enorme villa di Los Angeles, quella che aveva acquistato con l'ex marito Chris Martin. Nonostante i due si siano separati da anni, l'attrice ha preferito non abbandonare l'abitazione per evitare di scombussolare la quotidianità dei figli. Ora che però il più piccolo, Moses Martin, ha compiuto 18 anni e si appresta a partire per il college, per la diva è arrivato il momento di trasferirsi in una casa più piccola. La vecchia villa di famiglia, però, ha un valore da capogiro, dunque la coppia va alla ricerca di un acquirente particolarmente facoltoso: ecco tutti i dettagli della proprietà che si estende su ben 8.000 metri quadrati.

Quanto è grande la villa di Gwyneth Paltrow

La prestigiosa villa di Gwyneth Paltrow e Chris Martin si trova nel quartiere Brentwood di Los Angeles, per la precisione su due terzi di un acro nel Mandeville Canyon: costruita nel 1950, è stata ristrutturata nel 2009 e infine acquistata dalla coppia nel 2012 per 9,95 milioni di dollari. I due sono stati sposati fino al 2014 ma in seguito al divorzio l'attrice ha continuato a vivere lì insieme ai figli Apple e Moses.

Gwyneth Paltrow in cucina

La proprietà si estende su 8.000 metri quadri, è immersa nel verde e consente di avere molta privacy. La struttura esterna si ispira alla classica architettura californiana, mentre all'interno ha uno stile minimal ma sofisticato. Conta 8 camere da letto e 11 bagni, è dotata di un appartamento per gli ospiti e di un garage privato. Corridoi piastrellati in bianco e nero, soggiorno che dà sul terrazzo con tanto di camino a legna, area bar ed enorme cucina con living room: gli interni dell'abitazione sembrano essere usciti da un catalogo di design.

Gwyneth Paltrow in una delle camere da letto

Quanto vale l'enorme casa a Los Angeles

Nella villa di Gwyneth Paltrow non mancano le aree riservate al divertimento e al totale relax. Ci sono una piscina, una cantina a temperatura controllata, una palestra, una sala giochi e un cinema. Tutto l'arredamento è ad alta tecnologia e dispone di un sistema di filtraggio di sedimenti e blocchi di carbonio e alcalino per i suoi sistemi di acqua potabile. Quanto costa questa meraviglia? Secondo il Wall Street Journal, sarebbe stata messa in vendita per 29,99 milioni di dollari. L'attrice, intanto, ha già trovato una nuova casa in cui si trasferirà col secondo marito: si trova a Montecito, in California, proprio nelle vicinanze della villa di Harry e Meghan. Gwyneth, però, continua ad avere anche un'altra proprietà a New York, dove si trasferisce spesso per impegni di lavoro, e non esclude di acquistare una terza casa anche a Los Angeles.

Barcelo Photography