Com’è fatto il trullo dove vive Raz Degan in Puglia: una casa immersa nella natura con la piscina a sfioro

Raz Degan, tra i protagonisti di "Un passo dal cielo 8", vive da anni in Puglia: qui ha scelto di abitare dentro un trullo tradizionale che ha trasformanto anche in guesthouse.

A cura di Arianna Colzi

Raz Degan

Raz Degan è uno dei protagonisti di Un Passo dal Cielo 8, la fortunata serie Rai giunta alla sua ottava stagione che va in onda giovedì 9 gennaio 2025. L'attore israeliano, che lavora ormai da anni in Italia, ha scelto di vivere in un trullo in Puglia, nel comune di Ostuni, in provincia di Brindisi, nella zona della Valle d'Itria. Il trullo è la costruzione tradizionale a forma di cono tipica della Puglia, soprattutto della zona sud: era una costruzione utilizzata come abitazione dei contadini o rifugio nelle campagne. Il trullo dove vive Raz Degan è stato trasformato, almeno in parte, in un resort, che ospita ogni anno i turisti che vogliono immergersi nella natura, circondati da interni in pietra e piscina a sfioro.

Dove si trova il trullo dove vive Raz Degan

Il trullo di Raz Degan si trova nella Valle d'Itria, una zona della Puglia che comprende le province di Brindisi, Bari e Taranto e la zona sud dell'Altopiano delle Murgia. Comprende i comuni di Alberobello, Cisternino, Locorotondo e alcune contrade di Ostuni a ridosso di Martina Franca. Proprio nel comune di Ostuni si trova il trullo di Raz Degan, che si estende per 7 acri nelle zone naturali della Valle d'Itria. Com'è possibile vedere su Trullonation, ovvero il sito di quello che viene definito un natural retreat, una parte del trullo è stata trasformata in una guesthouse ovvero un alloggio dove Raz Degan accoglie gli ospiti. Questa zona è separata dalla sua casa.

Il trullo di Raz Degan

Gli interni in pietra e in legno

Come ha raccontato lui stesso sul suo profilo social, la casa di Raz Degan è stata arredata quasi tutta in legno, un materiale strettamente collegato con l'ambiente naturale che circonda il trullo. Le pareti della casa sono interamente in pietra come accade in ogni trullo tradizionale.

Gli interni della casa

Gli spazi esterni circondati dagli alberi

Raz Degan vive nel trullo a Ostuni da più di 20 anni. Gli spazi esterni del resort mostrano come il trullo sia interamente collocato nella natura, circondato da alberi. Questo dimostra come, nonostante le camere moderne e gli arredamenti curati, la volontà dell'attore fosse quella di rimanere a contatto con la natura e con i materiali originari del trullo tradizionale.

Il trullo immerso tra gli alberi

La piscina a sfioro e la guesthouse per i turisti

Come anticipato il trullo di Raz Degan è di fatto un complesso che prevede un'abitazione dove l'attore vive con la compagna Cindy e una guesthouse, trasformata in resort per turisti. Tra gli spazi dedicati agli ospiti del resort troviamo una piscina a sfioro, la palestra per fare pilates e la zona dedicata alla meditazione.

La piscina a sfioro

Esistono diverse struttura all'interno della proprietà dalla più grande, Maestro Trullo, che comprende 9 coni per un totale di 95 metri quadrati, alla più intima Il Trulletto, ideale per una coppia poiché presenta solo un letto matrimoniale, bagno privato e angolo cottura.

Una delle camere del resort