Come arredare una camera da letto piccola: i consigli dell’esperta Come arredare una camera da letto piccola? Lo abbiamo chiesto all’esperta di moda e interior design Giulia Taglialatela: ecco quali sono i consigli da seguire.

A cura di Valeria Paglionico

Gli spazi domestici si stanno gradualmente restringendo: complici i pezzi sempre più elevati sia dei mutui che dei fitti, sono molti coloro che optano per un "compromesso" scegliendo una casa di dimensioni ridotte, così da poter almeno in parte risparmiare ma senza rinunciare alla totale indipendenza. Come arredare un'abitazione piccola? A rispondere a questa domanda è stata Giulia Taglialatela, esperta di moda e interior design, che, intervistata da Fanpage.it, si è concentrata in particolar modo sulla camera da letto: ecco tutti i consigli da seguire per rendere gli spazi ariosi e per dare l'idea che siano anche più grandi.

Camera da letto piccola

Quale letto scegliere in una casa piccola

La camera da letto è il luogo più rilassante della casa, quello in cui si passa la maggior parte del proprio tempo a fine giornata quando si ritorna dal lavoro. Come arredarla quando l'ambiente a disposizione è molto piccolo? Ai microfoni di Fanpege.it Giulia Taglialatela ha spiegato che è necessario partire dai colori, puntando tutto su delle nuance chiare e dall'effetto rilassante.

Camera da letto in colori chiari

Le tinte troppo forti o scure, al contrario, potrebbero risultare estremamente vincolanti per il resto dell'arredamento. Cosa dire, invece, del letto, il vero "protagonista" della stanza? Le parole dell'esperta sono state queste: "Il letto deve essere quasi alla francese, bisogna prediligere quelli dalle strutture leggere, quindi non sommier pesanti con spalliere molto alte ma letti un po' più "aerei" con piedi sottili e sommier che non supera i 10 cm".

Letto dalla struttura leggera

Il trucco dello specchio funziona davvero?

Così come per i letti, anche quando si parla di comodini secondo Giulia Taglialatela è necessario optare per delle strutture leggere e non contenitive come ad esempio dei semplici tavolini. Da evitare, anche le lampade da appoggio che risultano eccessivamente ingombranti limitando lo spazio sulla struttura, meglio preferire delle lampade a muro.

Lampade a muro

Niente cabine a vista che creano affollamento estetico e visivo, è preferibile scegliere un armadio chiuso, con finiture leggere e ante scorrevoli. Il "trucco dello specchio" funziona davvero quando si vogliono allargare gli spazi? Pare proprio di sì, a patto che vengo posizionato nel punto giusto. Le parole dell'esperta sono state: "Per garantire riposo e relax non bisogna mettere lo specchio davanti o al lato del letto, è preferibile alle spalle del letto, così da dare un senso di profondità quando si entra in camera".