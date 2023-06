Come arredare casa, i colori per rendere gli spazi ariosi e le piante giuste: i consigli di Alessandra Spada Come arredare la casa: dai colori che allargano l’ambiente alle piante che necessitano di poca manutenzione, ecco i consigli della home stager Alessandra Spada.

Sono in procinto di trasferirmi, devo ristrutturare un'abitazione o magari sto per comprare casa: c'è tanto da fare in questi casi e le idee non sempre sono chiarissime, per questo non è affatto raro commettere errori. C'è chi fa acquisti poco mirati, chi non individua il tipo di arredamento più adatto allo spazio a disposizione, chi non sa di preciso come rendere un ambiente accogliente né come gestirlo poi per tenerlo in ordine e pulito. Fanpage.it ha chiesto alla home stager Alessandra Spada alcune dritte sull'ottimizzazione degli spazi casalinghi.

Come arredare casa e ottimizzare gli spazi

Alessandra Spada è una home stager che da tempo sui social dà consigli e trucchetti per ottimizzare gli spazi. A Fanpage.it ha spiegato che spesso, presi dalla frenesia di arredare, si esagera, quando invece sarebbe più corretto muoversi in un altro modo: "Io sono per il: meno è meglio. Riempire troppo un ambiente crea confusione, si fa più fatica anche a trovare pezzi che si concilino tra loro. Meglio prendere il minimo indispensabile viversi la casa. Tante cose uno pensa che siano indispensabili, che piaceranno tantissimo, invece poi vivendo la casa capisci di avere esigenze diverse. Vivere la casa, capire le esigenze, capire le vibrazioni: vale la pena aspettare e il primo periodo adattarsi, poi mano mano in caso aggiungere. Comunque in generale: non riempire troppo un ambiente dà ariosità".

Anche i colori hanno un ruolo in questo: "I colori chiari (bianco, beige, tortora) allargano l'ambiente, creano un effetto visivo più luminoso e spazioso. Ma dipende dal gusto personale, stanno tornando i colori pop all'interno della casa". Una parte fondamentale dell'arredamento a cui tanti non sanno proprio rinunciare sono le piante, ma attenzione: "Bisogna capire che spazi si hanno, le piante necessitano di tanta luce e non tutti hanno questa possibilità. Bisogna adattarsi, ma è sempre una scelta vincente".

Il potos è una pianta facile da gestire: "Non necessita di grande luce, ha sempre delle foglie voluminose a cascata che riempiono tanto l'ambiente, si può mettere sia in vaso in maniera discendente o farla arrampicare su un palo, creando una pianta verticale. Bisogna ricordarsi ogni tanto di darle da bere e fa un figurone". E per non avere il classico vaso di plastica a vista, si può migliorare l'effetto visivo usando delle ceste come copertura esterna: "Iuta e fibra di banano danno un senso di casa, portano un pizzico di natura".

Come organizzare l'armadio

L'alternativa al famigerato cambio di stagione, è organizzare l'armadio in modo da tenere tutto insieme, non suddiviso in base alla stagionalità dei capi. Piuttosto che tenere da una parte quelli leggeri per l'estate e dall'altra quelli pesanti per l'inverno, si può optare per un altro tipo di organizzazione. È quella che ha scelto Alessandra Spada: "Consiglio di organizzare gli armadi non sulla stagione, ma sull'utilizzo. Bisognerebbe appendere tutto ciò che non si può piegare in maniera ordinata. E appendere a vista quello che si usa di più. Per esempio: le T-shirt si piegano bene, le metto tutte insieme nei cassetti, più e meno leggere. Gli abiti invece li appendo, invernali ed estivi, magari divisi per colore, che è utile quando cerchi. Bisogna capire in base alle abitudini. Funziona anche se si ha poco spazio". E a proposito di armadi può essere d'aiuto la lavanda, alleata contro le tarme: "Si può mettere nei cassetti dei sacchetti con lavanda essiccata, che fa da anti tarme e profuma anche".

Un trucchetto per tenere la casa pulita e in ordine

Le mamme hanno sempre ragione! E difatti quando da piccoli lasciavamo la cameretta completamente in disordine con giochi, libri, scarpe e vestiti sparpagliati ovunque nel caos, tutti ci siamo sentiti dire almeno una volta la stessa cosa. Che è proprio la dritta principale che secondo Alessandra spada andrebbe seguita per essere sicuri di tenere la casa sempre in ordine: "Bisogna fare un po' tutti i giorni ma il trucco principale è: utilizzo una cosa e finito il suo utilizzo la metto a posto. È quello che ci ha sempre detto la mamma ed è proprio così! C'è chi ha dei calendari delle pulizie, io preferisco vivermela la casa, piuttosto che correrle dietro ogni giorno. Gli organizer, scatole a vista, sono utili per avere tutto a vista, categorizzato". Su come motivarsi quando c'è da darsi da fare, Alessandra non ha dubbi: "Musica a palla e un passo di danza possono aiutare! E vederlo come un atto d'amore per la casa".

Oli essenziali, alleati del profumo

Se la lavanda essiccata è un'amica dei cassetti, gli oli essenziali sono un jolly che si presta a molteplici utilizzi. Alessandra Spada ha due trucchetti per tenere a bada i cattivi odori in bagno: "Tutto parte dalla pulizia quotidiana, ma l'utilizzo degli oli essenziali naturali aiuta molto. Si può inumidire l'interno del rotolo della carta igienica, la parte di cartone, con gocce di olio essenziale del profumo preferito. Persiste nell'aria per diverso tempo. Oppure prendere un dischetto di cotone o un batuffolo, inumidirlo con dell'olio essenziale e nasconderlo nel cestino dello sporco in bagno o nel bicchiere degli spazzolini: se è ben imbevuto il profumo rimane nell'aria".