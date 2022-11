Arredare casa con carta da parati e tessuti: i consigli da seguire La carta e il tessuto per le pareti è disponibile in diversi stili e materiali che si adattano a tutti gli ambienti per trasformare la casa in un meraviglioso mondo di fantasia.

La collezione “Les Jardins Imaginaires” di Simoneguidarellihome prodotta da Officinarkitettur

Dimenticate le vecchie e noiose parati in tessuto della casa della nonna. La carta da parati è tornata di moda più bella che mai e il mondo dell'interior design è ricco di ispirazioni e proposte per arredare la casa in modo unico e originale. Prima però di tappezzare ogni stanza della casa, vi suggeriamo una serie di proposte e alcuni consigli per arredare ogni ambiente con gusto e valorizzare i propri spazi. Qualsiasi sia lo stile della propria abitazione, sono tante le idee da cui lasciarsi ispirare per arredare casa con la carta da parati.

Carta da parati Cole&Son

Già da qualche anno arredare con la carta da parati è tendenza indiscussa dell'interior design. Dall'attico di Chiara Ferragni alle case più belle di Milano, la carta da parati è ormai un must have in ogni casa importante. Non c'è nulla infatti che arredi di più di una carta da parati e spesso basta anche solo cambiare un motivo alle pareti per rendere un ambiente come nuovo. L'ampia scelta di motivi e colori delle carte e dei tessuti per le pareti rendono queste soluzioni perfette per tutte le stanze della casa, non più quindi solo per salotti e camere da letto ma esistono prodotti ideali anche per bagni e cucine.

Sologne wallpaper di Colony per il bagno

Per l'ingresso

L'ingresso è il biglietto da visita di una casa e se si vuole lasciare un segno inequivocabile sullo stile della casa si può scegliere di usare sin dall'ingresso una carta da parati che sarà il segno distintivo in tutta l'abitazione. È la scelta che ha fatto Paolo Stella nel suo progetto Suonare Stella in cui ha trasformato un ingresso buio e polveroso in un ambiente onirico grazie ad una carta da parati progettatta su misura dai suoi interior designer.

L’ingresso della casa di Paolo Stella

In cucina

Abbandoniamo l'idea che la carta da parati sia un elemento decorativo solo per stanze come il salotto e la camera da letto. Ormai il tessuto alle pareti è disponibile in diversi stili ma soprattutto materiali, anche impermeabili, ed è per questo che si adatta a tutti gli ambienti. La carta da parati per la cucina più famosa del web è probabilmente quella di Chiara Ferragni che costa circa 300 euro al metro quadro ed è prodotta dall'azienda francese Pierre Frey.

La carta da parati nella cucina di Chiara Ferragni

Nel bagno

Anche in bagno la carta e il tessuto da parati sta sempre più trovando un utilizzo meraviglioso. Spesso decorare le pareti con fantasie e colori permette di immergersi in ambienti da sogno e un semplice bagno può diventare anche un'opera d'arte spettacolare.

La carta da parati London art wallpaper "Be Water" di Toiletpaper

Il salotto

Si è passati a stanze completamente bianche e minimali a veri e propri ambienti immersivi. È questo il potere della carta da parati. Oggi il settore offre una scelta così vasta che c'è davvero l'imbarazzo su come tappezzare la casa. Per la zona living della propria abitazione, considerando che è la stanza deputata ad accogliere gli ospiti o dove si trascorre maggior tempo, si consiglia sempre di far ricadere la scelta su aziende leader del settore e non dobbiamo andar per forza troppo lontani dall'Italia per trovarli.

Proprio a Roma esiste l'azienda Colony, fondata nel 1976 da Sandro Roscioli e guidata oggi dal figlio Gabriele, che è caratterizzata da una ricercatezza dei filati preziosa e dall’eleganza senza tempo dei tessuti. Lo storico atelier di Piazza del Popolo ha arredato alcune delle case più belle del mondo e creato l'iconica ambientazione del’Oval Office della Casa Bianca.

I tessuti Colony nella casa atelier del designer Eric Egan in Piazza Castello a Milano

La camera da letto

Le carte e i tessuti per le preti hanno il potere di creare habitat unici, esclusivi e dal forte impatto scenografico. La camera da letto può diventare ad esempio una stanza sospesa tra le costellazioni o un'ambientazione ferma nel tempo, una cattedrale o uno spazio immaginario. Con la carta da parati a effetto trompe l'oeil si può trasforme la camera da letto in una vera opera d'arte.

La carta da parati “Belle epoque”, Collezione Artistica di Instabilelab

Sugli armadi

Non solo per decorare pareti e soffitti, il tessuto e la carta può essere utilizzare anche per rivestire ante di armadi, testiere del letto, arredi e oggetti da mimetizzare in casa. Si possono realizzare tanti progetti per il rivestimento di ante e armadiature creando effetti trompe-l'oeil, continuità con pareti o camuffamento di strutture esistenti con grafiche e pattern unici come quelli proposti da Wall&decò che riesce a realizzare in casa un vero e proprio racconto narrativo.