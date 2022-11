Nelle case più belle di Milano, da Lapo Elkann a Barnaba Fornasetti Veronica Etro, Martina Mondadori, Lapo Elkann, Barnaba Fornasetti, sono alcuni dei protagonisti, con le loro casa, del libro Inside Milan che svela dimore milanesi magnifiche e ricche di tesori nascosti.

A cura di Clara Salzano

Nella casa di Nicolò Castellini Baldissera su Inside Milan – Foto Guido Taroni

Piccoli tesori nascosti dietro gli infissi di storici palazzi meneghini. Sono alcune delle case più belle di Milano svelate tra le pagine del volume Inside Milan, edito da Vendome Press), realizzato dal designer Nicolò Castellini Baldissera, pronipote dell’architetto Piero Portaluppi, con le foto di Guido Taroni, nipote del fotografo Giovanni Gastel a cui è dedicato il libro.

La casa di Guido Taroni

Da Lapo Elkann a Barnaba Fornasetti, da Veronica Etro a Martina Mondadori, sono alcuni dei protagonisti, con le loro casa, del libro Inside Milan che svela le stanze piene di opere d'arte e arredi unici, colori e dettagli di alcune dimore milanesi straordinarie. Milano si conferma infatti capitale culturale e creativa all'avanguardia ed è per questo che è stata scelta come casa da alcuni dei nomi più importanti del mondo della moda, dell'industria, dell'arte e del design.

Dettagli della casa di Barnaba Fornasetti – Foto Guido Taroni

Con una serie di scatti realizzati dal fotografo Guido Taroni, entriamo in più di 40 dimore uniche e preziose come la casa del design Barnaba Fornasetti che con il suo immaginario onirico arreda alcune degli interni più straordinari al mondo. Gli arredi e i prodotti Fornasetti sono veri e propri oggetti del desiderio e da collezione, come candele, piatti, vasi e carte da parati che sono stati ideati proprio nella casa-studio di Barnaba Fornasetti in Città Studio, dove suo padre Piero fondò la famosa azienda di design.

La dimora di Martina Mondadori– Foto Guido Taroni

E se Lapo Elkann, quando si trova a Milano, vive in un attico da lui progettato e realizzato con l'amica e architetto Natalia Bianchi che ha la qualità di una barca a vela, Nicolò Castellini Baldissera, autore di Inside Milan, ha dimora in Casa degli Atellani, uno dei monumenti più importanti di Milano. Situata di fronte a Santa Maria delle Grazie, Casa degli Atellani è un gioiello del quattrocento ridisegnato dall'architetto Piero Portaluppi negli anni Venti che gode di uno dei giardini più straordinari della città, per storia e bellezza.

La sala da pranzo di Veronica Etro – Foto Guido Taroni

La casa di Veronica Etro sembra uscita dalla fantasia di Alice nel Paese delle Meraviglie: tanto colore e creatività alleggerisce gli ambienti con pavimenti e arredi in legno rivelando la personalità effervescente della proprietaria.

Guido Taroni, fotografo specializzato in moda e interni, vive a Milano in via Savona, un ex quartiere industriale oggi in pieno fermento creativo. La sua è una casa d'artista che spesso funge da set per i suoi scatti social e che racconta il mondo eclettico di Taroni le cui immagini, nel volume Inside Milan, catturano la bellezza e il dinamismo di una città come Milano.