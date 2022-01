Alicia Keys vive nella casa che ha ispirato la villa di Tony Stark in Iron Man e la chiama Dreamland Alicia Keys abita in un villa che è un capolavoro di architettura modernista. Soprannominata, Dreamland, scopriamo com’è fatta la casa della nota cantante.

A cura di Clara Salzano

Alicia Keys vive nella Razor House di La Jolla che ha ispirato la villa di Iron Man

Non una qualsiasi villa di San Diego con vista sull'Oceano ma un vero e proprio capolavoro dell'architettura modernista. È questa la casa in cui vive Alicia Keys con il marito, produttore di musica hip-hop, Swizz Beatz. Si chiama Razor House ma loro la definiscono "Dreamland" ed è effettivamente una casa dei sogni con le sue forme fluide, la posizione a strapiombo sul mare e la vista panoramica mozzafiato.

La Razor House con vista su San Diego

Alicia Keys e Swizz Beatz hanno acquistato la Razor House nel 2019. La villa è un famoso punto di riferimento di La Jolla con il suo design unico e una delle viste panoramiche più incredibili della California. La Razor House è apparsa anche in molti spot pubblicitari, come la collezione Calvin Klein, e video, che hanno rivelato un'architettura prestigiosa e di lusso.

La villa vista dal mare

Progettata dall'architetto di fama mondiale Wallace Cunningham. La casa è una villa bianca a sbalzo sulle scogliere di La Jolla. Il suo nome per alcuni potrebbe essere stato ispirato dalle sue forme taglienti ma in realtà la villa prende il nome da Razor Point Trail nella Riserva statale di Torrey Pines, dove sorge. Ogni dettaglio della Razor House è infatti un inno al paesaggio e alle meraviglie naturali di So Cal.

Alicia Keys balla davanti alla sua casa

La Razor House a La Jolla si estende su una superficie di 11.954 piedi quadrati con garage sotterraneo nella roccia. La villa sei camere da letto, sei bagni e due bagni di servizio, due cucine, un'elegante sala home theatre con camino. La caratteristica principale della casa è il motivo rotondo che si ripete in tutta la casa e il grande cortile centrale con giardino. La piscina a sfioro con vista panoramica sull'Oceano Pacifico rende la casa una vera Dreamland.