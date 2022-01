Dove abita Gigi D’Alessio: la villa bianca del cantante napoletano Gigi D’Alessio è diventato papà per la quinta volta e nell’attesa di vedere i suoi prossimi progetti, scopriamo dove abita il cantante napoletano e com’è fatta la sua casa.

Gigi D'Alessio, dopo la fine del programma The Voice Senior 2022 in cui aveva il ruolo di giudice, è diventato papà per la quinta volta del piccolo Francesco D'Alessio. Nell'attesa di vedere i prossimi progetti del noto cantante napoletano, scopriamo dove abita Gigi D'Alessio e com'è fatta la sua casa.

Dove vive Gigi D'Alessio, il famoso cantante napoletano

Gigi D'Alessio è uno dei cantanti italiani più amati e famosi al mondo. Ha venduto più di 26 milioni di dischi ed è stato giudice per ben due volte del programma The Voice Senior su Rai 1 assieme a Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti.

Il cantante napoletano è oggi legato sentimentalmente a Denise Esposito, di ventisei anni più piccola di lui, da cui ha avuto di recente un figlio.

Dopo la relazione con Anna Tatangelo, che oggi vive in un suo appartamento a Roma con il figlio della coppia, sembra che Gigi d'Alessia sia rimasto nella villa a Roma dove vivevano ma non vi sono notizie certe riguardo tale dettaglio.

Com'è fatta la casa di Gigi D'Alessio

Tramite alcune immagini condivise sui social è stato possibile notare la grande casa in cui vive Gigi D'Alessio. Il cantante napoletano ha una villa su più livelli in cui domina il colore bianco.

Il salone è un ambiente open space con un comodo e ampio divano moderno dal colore chiaro. Il pianoforte a coda nero è sicuramente un elemento fondamentale nell'arredamento di Gigi D'Alessio che spesso condivide video seduto al suo strumento.

Grandi vetrate a tutta altezza permettono alla luce naturale di inondare gli spazi interni e valorizzare le opere d'arte e i pezzi di design esposti in casa.