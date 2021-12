Dove vive Anna Tatangelo: l’appartamento romano minimal con vista Si è conclusa da poco l’esperienza di Anna Tatangelo come giudice di All Together Now e nell’attesa di vedere i suoi futuri progetti, scopriamo dove abita la nota cantante italiana e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Anna Tatangelo

Si è conclusa da poco l'esperienza di Anna Tatangelo come giudice di All Together Now e sono già in tanti a desiderare la prossima edizione del game-show musicale di successo. Nell'attesa di vedere i futuri progetti della nota cantante italiana, scopriamo dove abita e com'è fatta la sua casa.

Anna Tatangelo nella sua camera da letto

Dove vive Anna Tatangelo

Archiviata la storia d'amore con Gigi d'Alessio e lasciata la loro "Amorilandia", una villa mozzafiato con piscina in una delle zone residenziali più esclusive di Roma, Anna Tatangelo si è trasferita in un appartamento sempre nella Capitale con il figlio della coppia, Andrea.

Anna Tatangelo nell’appartamento con vista su Roma

Com'è fatta la casa di Anna Tatangelo

La casa romana di Anna Tatangelo è un appartamento dotato di tutti i comfort. L'abitazione è caratterizzata da un pavimento chiaro usato in tutte le stanze che rende gli ambienti più luminosi. Pochi arredi e complementi caratterizzano l'appartamento della cantante italiana.

Il corridoio della casa di Anna Tatangelo

Sono diversi i post sui social in cui Anna Tatangelo mostra dettagli della sua casa romana come il salotto che risulta un ambiente accogliente e rilassante con comodi divani e nessun quadro alle pareti.

Il salotto di Anna Tatangelo

Vincitrice della seconda edizione di Masterchef Vip, Anna Tatangelo si mostra spesso nella cucina della sua casa caratterizzata da mobili scuri e ultra moderni con elettrodomestici di ultima generazione.