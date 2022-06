Rumer Willis mostra i sex toys: la consapevolezza sessuale è un’arma contro i tabù Rumer Willis ha mostrato i suoi sex toys preferiti. È una donna libera e consapevole, che conosce l’importanza dell’esplorare il proprio corpo.

A cura di Giusy Dente

Della sessualità non si parla in ugual modo, nel mondo maschile e in quello femminile. Per le donne è stata per anni e anni un tabù e pagano ancora oggi questo prolungato silenzio, che non ha fatto altro che accrescere la disinformazione, l'ignoranza, le paure. È stato insegnato loro a pensare al sesso come a qualcosa di peccaminoso e sbagliato e difatti il timore del giudizio è quello che pesa maggiormente, nel vivere in modo sereno (e soddisfacente) questa sfera della vita privata. La libertà e la consapevolezza sono i due criteri essenziali, per vivere la sessualità in modo naturale, mentre sono l'imbarazzo e la vergogna il più delle volte ad avere il sopravvento. Vale quando si è col partner ma anche quando si è da sole, perché anche la masturbazione è un argomento tabù, diversamente da quanto succede per gli uomini. E invece sì, anche le donne si masturbano. Conoscere il proprio corpo è un passo essenziale, per poi farsi conoscere dal partner. Proprio per sfatare certi falsi miti e certe antiquate credenze, sempre più donne stanno parlando liberamente di questo argomento, sdoganandolo sui social.

I sex toys sbarcano sui social

Per tante donne parlare di sessualità sui social, in modo aperto, è un modo per confrontarsi su qualcosa che in tante vivono invece con disagio. Un dialogo amichevole può essere invece d'aiuto, per coloro che hanno un approccio non sereno all'argomento, sia dal punto di vista teorico che pratico. Proprio perché dalla parte di una sessualità libera e senza tabù, Alessia Marcuzzi ha con disinvoltura mostrato i vibratori nascosti nell'armadio. Lo stesso ha fatto Arisa, che ha sdoganato il piacere femminile e ha chiaramente specificato che cercare il piacere (da sole così come in coppia) non è qualcosa di cui vergognarsi. Aurora Ramazzotti è molto attiva quando si tratta di parlare di questi argomenti e lo fa con l'ironia che mette in tutto ciò che fa: è una giovane donne che vuole vivere l'intimità senza sensi di colpa.

Anche Rumer Willis mostra i sex toys

Rumer Willis, figlia di Demi Moore e Bruce Willis, sui social è molto seguita. A differenza dei genitori non lavora nel mondo dello spettacolo, ma su Instagram racconta in modo sincero la qua vita, la sua quotidianità, tra alti e bassi, tra aspetti positivi e negativi. Ha raccontato la sua esperienza con la dipendenza dall'alcol, da cui è uscita, ma è anche un'icona di body positivity. Questo argomento le sta a cuore perché ha vissuto il body shaming sulla propria pelle, ma ha avuto il coraggio di reagire e di liberarsi delle sue insicurezze, di tutto ciò che la faceva soffrire. Oggi i giudizi altrui non la scalfiscono più.

Da donna libera e consapevole, che si ama e che insegue la felicità, non prova imbarazzo nel parlare di sessualità. Ha mostrato i suoi sex toys su Instagram: "Questi sono due dei miei preferiti in particolare il massaggiatore, perché sono un grande sostenitore del fatto che i seni non ricevano abbastanza attenzioni e possano essere invece uno strumento davvero divertente per connetterti con te stesso o con un partner in un modo nuovo" ha scritto. Ha mostrato due giocattoli diversi dal solito.

Uno è infatti realizzato in puro quarzo rosa, la pietra dell'amore. Sul sito ufficiale del brand costa circa 190 euro. Il secondo è appunto un massaggiatore per seno, che ha diversi benefici sul sistema linfatico e sul tessuto mammario, perché il massaggio va a rimuovere le tossine accumulate liberando invece energie positive. Costa circa 47 euro. Mostrarli è stato il suo modo di ribadire l'importanza di affrontare certi temi in modo naturale, senza sensi di colpa e vergogna, senza la paura di essere giudicati. Solo in questo modo ci si può realmente conoscere e si può dunque vivere la sfera sessuale in modo libero e sereno.