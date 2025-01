video suggerito

Qual è l'azione quotidiana che può migliorare la nostra salute e che spesso sottovalutiamo Con l'inizio del nuovo anno sono in molti ad avere buoni propositi legati a uno stile di vita più sano: scopriamo qual è il piccolo accorgimento, che, se introdotto nella nostra alimentazione, può migliorare la nostra salute.

A cura di Arianna Colzi

Ogni anno nuovo porta con sé nuovi buoni propositi. Tra questi, per molti, c'è la volontà di adottare uno stile di vita più sano con un'alimentazione equilibrata e dell'esercizio fisico regolare. Anche dormire un numero sufficiente di ore aiuta ad attenuare lo stress, così come ridurre il consumo di bevande alcoliche può contribuire a un maggiore benessere del nostro organismo. C'è una cosa, però, che in molti tendono a sottovalutare ma che, se introdotta nella nostra quotidianità, può impattare positivamente sulla nostra salute.

L'azione quotidiana che può migliorare la nostra salute

C'è un elemento che spesso tendiamo a sottovaluta ma che impatta in maniera decisiva sulla nostra salute: l'idratazione. Bere a sufficienza, dunque, aiuta a mantenere uno stile di vita sano e anche se in molte persone sono consapevoli dell'importanza dell'acqua, non ne bevono abbastanza in una giornata. Eppure bere un bicchiere d'acqua è molto più facile che andare in palestra, preparare piatti sani. Inoltre, bere molta acqua può migliorare la pressione sanguigna, avere effetti positivi sulle persone affette da diabete, migliore la salute delle articolazioni, dell'intestino e dei reni, oltre ad alleviare l'emicrania e ad aumentare la luminosità della pelle.

Quanta acqua è consigliabile bere al giorno

Come aggiungere, quindi, un bicchiere d'acqua in più alla vostra vita quotidiana? Per esempio, se bevete caffè o tè, mentre aspettate che siano pronti, riempite un bicchiere d'acqua (se preferite, come me, aggiungete del ghiaccio) e bevetelo mentre aspettate. Ad esempio, se avete un cane, mentre lo portate fuori per una passeggiata potete riempire una bottiglie d'acqua e berla mentre camminate.

Secondo gli esperti, se si collega una nuova abitudine a una vecchia – il cosiddetto "habit stacking" – è più facile portare a termine il nuovo compito. E bere un bicchiere d'acqua rinfrescante mentre si aspetta è un modo salutare per fare due azioni nello stesso momento. Alcuni esperti suggeriscono che le donne dovrebbero bere circa 8-10 bicchieri d'acqua al giorno, mentre uomini 10-12 bicchieri, ma sono in molti a non berne nemmeno la metà.

La maggior parte di noi, infatti, beve solo durante i pasti o solo quando sente la sensazione di sete. La sete però si avverte spesso quando si è già disidratati