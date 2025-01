video suggerito

Qual è la dieta migliore in assoluto, sana e facile da seguire: la classifica 2025 degli esperti La dieta mediterranea è al vertice delle classifiche per la sua efficacia nel perdere peso, proteggere dalle malattie, mantenere uno stile di vita sano.

A cura di Giusy Dente

È universalmente riconosciuta come una dieta dalle tante proprietà: fa bene ai bambini e agli adulti, abbatte il rischio di morte nelle donne in caso di tumore e infarto, migliora l'età cerebrale. Si tratta della dieta mediterranea, che il Ministro della Salute vorrebbe addirittura che venisse insegnata a scuola, per dare linee guida ai ragazzi sui corretti stili di vita. Questo regime alimentare si è aggiudicato il premio Best of the best 2025 assegnato da US News & World Report, che stila ogni anno una lista delle diete più e meno benefiche, classificate da professionisti (tra cui medici, dietologi qualificati, epidemiologi nutrizionisti, ricercatori sulla perdita di peso). La dieta mediterranea si è classificata al primo posto per l'ottavo anno consecutivo.

La dieta mediterranea è la migliore in assoluto

Da otto anni la dieta mediterranea ottiene i massimi riconoscimenti dal mondo scientifico, per la sua efficacia e validità. Questo regime alimentare, che tiene conto dell'esercizio fisico quotidiano, presta grande attenzione al consumo di frutta, verdura, cereali, pesce, olio d'oliva, noci e semi, riduce il consumo di dolci, include piccole quantità di latticini e carne, in particolare carne rossa. Si è posizionata prima, nella classifica di US News & World Report.

Ai giudici nutrizionali coinvolti nella votazione, è stato chiesto di assegnare alle diete fino a cinque stelle, come in qualunque comune sistema di valutazione. Ovviamente, come ha affermato anche il dott. Jesús Luévano Jr., professore associato di Gastroenterologia presso la Morehouse School of Medicine di Atlanta, questa classifica non va presa come una legge assoluta valida per tutti. Difatti ha chiarito:

La mia preoccupazione è che le persone possano guardare queste classifiche e poi presumere che, poiché sono redatte da esperti di nutrizione, siano la soluzione definitiva, e quindi non avere conversazioni produttive con i loro medici che possono davvero aiutarli a concentrarsi sui cibi migliori per loro. Devi fare i compiti, tenere un diario alimentare di ciò che mangi e collaborare con il tuo medico per decidere quale potrebbe essere l'approccio migliore per il tuo problema specifico.

Per decretare la migliore dieta in assoluto, gli esperti hanno valutato la completezza nutrizionale, rischi e benefici per la salute, sostenibilità a lungo termine ed efficacia basata prove scientifiche.

I benefici della dieta mediterranea

Sono state valutate in totale 38 diete e sono state realizzate anche 21 sottoclassifiche, specifiche per alcune patologie. La dieta mediterranea è risultata non solo la migliore in assoluto, ma anche la più facile da seguire, perché non richiede un rigido conteggio delle calorie, materie prime e ingredienti sono tutti facili da trovare e non ci sono preparazioni complesse. È al secondo posto, invece, per quanto riguarda le migliori diete per la salute del cuore e per quanto riguarda la perdita di peso a un ritmo sano e sostenibile nel tempo (da 0,5 a 1 chilo a settimana). La dieta mediterranea spicca anche al vertice della classifica dedicata alle migliori diete per la salute menta.e Lo studio, infatti, ha rivelato un collegamento tra questo aspetto e l'alimentazione. Il dott. Drew Ramsey, professore associato di psichiatria presso il Columbia University College of Physicians & Surgeons di New York City, ha spiegato:

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la salute mentale proviene dal nostro cibo, che si tratti di ferro, B12 o grassi omega-3. L'unica molecola nel nostro cervello che non mangiamo è l'ossigeno. Esiste questa connessione fondamentale tra salute mentale e cibo.

Non a caso l'intestino, chiamato "secondo cervello", produce neurotrasmettitori, come la serotonina, che influenzano l'umore. Si è rivelata fondamentale anche un'idratazione adeguata, perché la disidratazione compromette la concentrazione e aumenta le sensazioni di stress e ansia.

Le migliori diete in assoluto: la classifica

Dieta mediterranea Dieta DASH Dieta flexitariana Dieta MIND Mayo Clinic Diet Dieta TLC

Le diete più facili da seguire: la classifica

Dieta mediterranea Dieta flexitariana Dieta DASH

Quali sono e migliori diete per perdere peso

WeightWatchers Dieta mediterranea Dieta volumetrica

Quali sono le migliori diete per la salute mentale

Dieta mediterranea Dieta MIND Dieta flessibile