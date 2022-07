Unghie mismatched: la coloratissima nail art dell’estate Le unghie dell’estate sono mismatched, ovvero spaiate: colori a contrasto, geometrie e nail art estrose per una manicure vivace e brillante. Ecco le idee da copiare!

A cura di Federica Ambrogio

OPI

Che le unghie colorate siano al centro dell'attenzione tra le tendenze nail art dell'estate 2022 non è di certo una novità: tra gli ultimi trend però spicca in particolare la mismatched manicure, ovvero la manicure "spaiata", con colori a contrasto abbinati tra loro. Che siano unghie dai colori diversi, french manicure colorate o decorazioni geometriche color block poco importa: le unghie dell'estate sono coloratissime e vivaci.

Unghie mismatched: la manicure dell'estate 2022

La tendenza unghie che spopola per l'estate 2022 è la manicure mismatched: letteralmente significa "spaiata" e vuole appunto colori a contrasto tra di loro, con abbinamenti che non ti aspetti. Non ci sono regole precise e neanche limite alla fantasia: per creare la manicure più trendy del momento basterà abbinare smalti dai colori differenti sulle unghie. Potrai scegliere di realizzare una scala di colore con 5 smalti dai colori differenti, nelle nuance del pastello oppure dei colori fluo e vivaci, ma anche colorare la tua lunetta con colori diversi per creare una french manicure originale, o ancora abbinare colori differenti sulla punta dell'unghia e sulla piccola lunetta alla radice, creando così un contrasto di colore originale e vivace.

I colori ideali per questo tipo di manicure sono i colori accesi e vibranti: tra le novità da provare c'è la nuova collezione di smalti di OPI, la Power of Hue, dove troverai colori brillanti e vivaci come l'arancione, il giallo acceso, il verde luminoso e il celeste. Per una manicure ad asciugatura rapida è da provare anche il Quick Dry di deBBY, perfetto per avere le mani sempre in ordine in pochissimo tempo. Astra propone invece Pure Beauty Natural Nail, gli smalti formulati con materie prime di origine biologica e solventi non tradizionali: contiene bio-ethylene estratto dalla barbabietola da zucchero e nitrocellulosa, per un totale di ingredienti di origine naturale che arriva fino all’80%. Scopri nella gallery tutti gli smalti da provare e le idee per le unghie mismatched dell'estate 2022!