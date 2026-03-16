Nail contouring, come funziona la tecnica per avere unghie affusolate provata da Giulia Salemi

Avete mai sentito parlare del nail contouring? È una tecnica per avere unghie allungate e affusolate e a provarla è stata Giulia Salemi.

La manicure è ormai diventata una parte fondamentale di un look glamour, tanto che si scelgono colori e fantasie diverse a seconda del momento dell'anno in cui ci si trova. C'è chi punta tutto sulla ricostruzione a gel, chi preferisce il semipermanente e chi, invece, opta ancora per lo smalto "classico", così da poterlo cambiare con maggiore frequenza: in tutti i casi si prova a seguire il più possibile le tendenze di stagione. La cosa che in pochi sanno è che esiste anche un'altra tecnica per sfoggiare delle unghie sempre al top: si tratta del nail contouring e a provarla è stata Giulia Salemi.

Il nail contouring provato da Giulia Salemi

"Ma voi sapevate che esiste anche il contouring alle unghie? Io l'ho scoperto con La Coach delle Unghie per fare un effetto affusolato. Voto 10.000", sono state queste le parole usate da Giulia Salemi per mostrare sui social la nuova nail-art total black realizzata col contouring. Sebbene le unghie dell'influencer siano corte, danno l'impressione di essere super lunghe grazie all'effetto delle impercettibili sfumature create con lo smalto. La parola contouring solitamente viene associata al make-up che riesce a modellare i lineamenti con il semplice uso del trucco ma la verità è che può fare riferimento anche a una tecnica usata nel mondo della manicure. Il nail contouring, infatti, usa luci e ombre per rimodellare visivamente l'unghia, rendendola allungata o affinata.

Il contouring alle unghie provato da Giulia Salemi

Come fare il contouring alle unghie

Cosa bisogna fare per provare la tecnica del nail-contouring? Come prima cosa, è necessario applicare una base protettiva trasparente o rosa nude, da coprire poi con uno smalto scuro, dal nero al bordeaux, che va applicato solo sulla parte centrale dell'unghia, lasciando dunque i lati trasparenti. Chi desidera un effetto più naturale, può sfumare leggermente i bordi col colore centrale, stando però bene attento a non usare il colore troppo "carico". Naturalmente non può mancare il top coat lucido per uniformare la superficie. L'effetto affusolato è immediato: la forma delle unghie appare snellita ma sempre super glamour.