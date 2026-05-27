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Pedicure giapponese, tornare alle unghie naturali è il trend più chic dell’estate 2026

Dite addio agli smalti, ai gel e ai semipermanente, il trend più gettonato dell’estate 2026 sarà la pedicure giapponese, che impone il ritorno alle unghie naturali al 100%.
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A cura di Valeria Paglionico
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Da qualche anno a questa parte avere unghie sempre perfette e curate è diventato un must ma per seguire il trend è necessario puntare tutto sulle manicure/pedicure a gel o sui prodotti semipermanenti. In entrambi i casi, infatti, la nail-art dura almeno 3 settimane e si evitano gli antiestetici smalti sbeccati o rovinati dal tempo e dall'usura. Nell'estate 2026, però, ci sarà un'inversione di tendenza: a spopolare, infatti, sarà la pedicure giapponese, il cui obiettivo è esaltare la bellezza delle unghie naturali che, se curate nel modo giusto, riescono a essere brillanti e super chic.

Cosa usare per fare la pedicure giapponese

In quante dopo anni di gel e semipermanente si ritrovano con le unghie di mani e piedi assottigliate e rovinate? Finalmente è arrivata la soluzione ideale per rafforzarle: si tratta della pedicure giapponese, il trend del momento che vuole esaltare la bellezza naturale delle unghie, evitando di coprirle con uno smalto. Niente più appuntamenti con l'estetista o trattamenti fai da te, questa tecnica orientale è un'alternava salutare e poco impegnativa ma allo stesso tempo super chic. Per seguirla basta dire addio a ogni tipo di smalto e usare paste ricche di minerali, polvere nutrienti e precise lavorazioni per ripristinare la lucentezza, la forza e la morbidezza delle proprie unghie naturali.

La pedicure giapponese è virale

Eliminando i ripetuti ammolli in acetone, le limature eccessive e l'uso prolungato degli smalti a base chimica, le unghie ritornano al loro aspetto naturale. Se poi vengono anche curate con meticolosità, in poche settimane appaiono perlate, lucide e sane. Insomma, la pedicure giapponese non solo è estremamente delicata, è anche la soluzione perfetta per risolvere i problemi di unghie disidratate o indebolite. Su TikTok sono moltissimi i tutorial a tema, a prova del fatto che il trend del quiet luxury sta invadendo anche l'universo beauty. In quante si libereranno dallo smalto e punteranno tutto su un look naturale la prossima estate?

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