Unghie estive 2022: le nail art e i colori di tendenza per l’estate Colori fluo, nuance pastello e decorazioni gioiello: la manicure di tendenza per l’estate 2022 è vivace e luminosa, ma i trend soddisfano anche chi ama le nail art più sobrie.

A cura di Federica Ambrogio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Primavera-Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tendenza unghie dell'estate 2022 vede protagonisti i colori, da quelli fluo accesi e vibranti a quelli pastello più delicati e luminosi: le sfumature del rosa e del fucsia saranno al centro dell'attenzione, così come l'azzurro e il celeste. Tra i trend più gettonati ci saranno le unghie sfumate ma anche la french colorata e la nail art gioiello, preziosa e luminosa, così come la manicure olografica tanto apprezzata da Chiara Ferragni. Abbiamo selezionato per te le immagini più belle da cui trarre ispirazione per la manicure estiva e gli smalti da provare: scopri tutte le foto nella gallery!

I colori di tendenza per l'estate 2022

Non ci sono limiti nella scelta dei colori per la nail art dell'estate 2022: da quelli più delicati a quelli fluo e vibranti potrai scegliere di applicare un'unica nuance di smalto su tutte le unghie oppure di alternare i colori creando un effetto arcobaleno. Gettonatissime le sfumature del rosa, dal cipria fino al fucsia, e del blu, dal celeste al blu elettrico. Tra le nuance più apprezzate c'è anche il viola, colore dell'anno secondo Pantone, il verde, dal lime al salvia.

Le unghie colorate dell’estate 2022

Unghie gioiello, dai glitter ai punti luce

Le nail art luminose saranno al centro dell'attenzione: potrai utilizzare decorazioni e punti luce per creare una manicure gioiello, ma anche top coat luminosi e smalti glitterati per illuminare la tua nail art. Potrai utilizzarli per creare linee e decorazioni oppure per impreziosire la tua french manicure, o ancora per creare un'accent nail a contrasto. La manicure gioiello è perfetta sull'unghia di media lunghezza con la forma a mandorla.

Leggi anche Il rosa bubblegum è il colore beauty di giugno

Dettagli gioiello per le unghie dell’estate 2022

La manicure lettering con gli adesivi

Per chi ama le manicure estrose ma facili da realizzare la soluzione saranno gli adesivi lettering, con lettere e immagini stilizzati da far aderire sull'unghia preferibilmente nude per un effetto a contrasto. Ideali sulle unghie lunghe per avere maggiore margine di applicazione, sono perfetti sia sulle forme squadrate che su quelle più tonde.

Ritorna la french ma per l'estate è colorata

Per l'estate 2022 ritorna la french manicure, ma non pensate alla classica lunetta bianca a contrasto con uno smalto nude. La french manicure dell'estate 2022 è colorata e si abbina perfettamente alle forme squadrate. Le lunette si colorano quindi di nuance fluo e luminose, colori pastello o sfumature concentrate solo sulla punta dell'unghia.

La french colorata dell’estate 2022

Smalti pastello per chi ama il colore ma non vuole osare

Oltre ai colori fluo ed eccentrici per la manicure dell'estate 2022 saranno al centro dell'attenzione anche le nuance pastello, da applicare anche sulle unghie corte: colori delicati e soft da applicare da soli su tutte le unghie per un effetto bon ton oppure abbinando colori differenti per creare una manicure rainbow: le nuance più gettonate saranno le sfumature del rosa chiaro, del verde acqua, dell'azzurro e del giallo limone.

Effetto sfumato per le unghie lunghe

Chi l'ha detto che l'amato baby boomer possa essere ricreato solo con i colori tenui e delicati del rosa? Tra le tendenze unghie dell'estate 2022 c'è la manicure sfumata da abbinare alle unghie lunghe, preferibilmente dalla forma a mandorla arrotondata. Per realizzarla avrai bisogno di due colori di smalto: una volta steso il colore più chiaro potrai creare un effetto degradè in orizzontale, verticale o diagonale tamponando lo smalto più scuro con una spugnetta in lattice.

Manicure sfumata dell’estate 2022

Colori fluo per chi vuole unghie originali

Non potevano di certo mancare i colori fluo per la manicure dell'estate 2022: vivaci e frizzanti, sono perfetti sia per esaltare l'abbronzatura con manicure monocolore oppure per creare decorazioni vibranti a contrasto con colori di smalto come il bianco o il nero. Gli smalti fluo sono perfetti per creare nail art geometriche e astratte, sia sulle unghie corte e squadrate che su quelle a mandorla e tondeggianti.

La novità dell'estate 2022 è l'effetto ologramma

Tra i nuovi effetti di tendenza per la manicure dell'estate 2022 c'è l'effetto ologramma: luminoso e cangiante si realizza con delle apposite polveri scintillanti da applicare sull'unghia attraverso una spugnetta, tampondandolo su una base di semipermanente senza dispersione.

Le unghie dell’estate 2022: effetto ologramma

Milk-bath nails, il nude per chi ama lo stile naturale

Per chi non ama particolarmente i colori e le manicure estrose niente paura: c'è una nail art di tendenza super soft ed elegante ed è la milk bath manicure. Il colore da applicare sull'unghia è lattiginoso e delicato, da abbinare ad un top coat lucido per enfatizzare la lucentezza dell'unghia e ricordare proprio l'effetto bagno di latte. Per impreziosire ulteriormente la manicure potrai applicare sull'unghia dei fiori decorativi per nail art prima di stendere l'ultima passata di top coat. È ideale soprattutto sulle unghie corte, sia dalla forma squadrata che tonda.