Slugging, la tecnica di skincare diventata virale: cos’è e perché rende il viso radioso e idratato Si chiama slugging ed è una tecnica di skincare ispirata alla tradizione coreana che permette di avere una pelle radiosa e perfettamente idratata. Ecco in cosa consiste e perché è diventata virale.

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate i social come semplici piattaforme per rimanere in contatto con le persone care, ad oggi sono diventati i mezzi di comunicazione ideali per lanciare mode, tendenze e originali manie capaci di diventare virali in poche ore. L'universo beauty, in particolare, è stato letteralmente invaso da influencer ed esperti più o meno improvvisati del settore che ogni giorno pubblicano consigli e tutorial capaci di semplificare la propria routine di bellezza in pochi passi. L'ultimo arrivato in tema di skincare? Lo slugging, una tecnica che sta spopolando nei video di TikTok: ecco qual è il trick da usare per vantare una pelle idratata, liscia e levigata.

In cosa consiste lo slugging?

Si chiama slugging ed è una delle tecniche di skincare che stanno spopolando sui social, tanto da diventare virale. In cosa consiste? Nello spalmarsi abbondanti strati di vaselina sul viso per donare alla pelle maxi idratazione e radiosità. Si ispira alla tradizione coreana, che tratta la prevenzione e la protezione della pelle come una vera e propria filosofia. La vaselina è un prodotto filmante e in modo naturale favorisce la perdita di acqua transepidermica. Potenzia inoltre l'effetto benefico dei sieri e delle creme applicate quotidianamente, curando le tipologie più sensibili, disidratate e secche.

Chi deve evitare lo slugging

Una valida alternativa alla vaselina? Qualsiasi prodotto filmante come burro di karitè o cera d'api. Il segreto è applicarne una buona dose su tutto il viso, collo compreso, creando uno strato omogeneo. L'operazione dovrebbe essere eseguita la sera dopo aver deterso la pelle e aver applicato i prodotti della propria normale skincare routine. Le pelli secche e sensibili ottengono risultati incredibilmente desiderabili, mentre coloro che hanno la pelle grassa o a tendenza acneica dovrebbero evitare questo trick, visto che andrebbe a iperprodurre sebo, favorendo la comparsa di punti neri, infiammazioni e impurità. In tutti i casi, inoltre, non bisogna abusare dello slugging, va fatto una volta ogni tanto e mai se si seguono dei trattamenti particolari.