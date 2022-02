Acido ialuronico, come applicarlo per avere una pelle splendida: il trend virale su TikTok Usate regolarmente prodotti beauty a base di acido ialuronico ma non notate alcun miglioramento sulla pelle? Forse non lo applicate nel modo giusto: ecco il trend diventato virale su TikTok che spiega come avere un viso liscio, luminoso e idratato.

A cura di Valeria Paglionico

TikTok non è solo una delle tante piattaforme social con cui si può rimanere in contatto con i propri followers, è una vera e propria fucina di trend, soprattutto quando si parla dell'universo beauty. Sono moltissimi, infatti, i video e i tutorial realizzati dagli utenti che provano a diventare virali con i loro consigli di bellezza. C'è chi spiega come usare il lubrificante al posto del primer viso, chi propone un rimedio fai da te contro le occhiaie, chi illustra cosa bisogna fare per stendere il fondotinta in modo uniforme. L'ultimo trick arrivato riguarda l'acido ialuronico: ecco come applicarlo per ottenere risultati impeccabili.

I benefici dell'acido ialuronico sulla pelle

L'acido ialuronico è uno dei prodotti beauty più amati di tutti i tempi: ha effetto anti-age ed, essendo adatto a ogni tipo di pelle, aiuta a mantenerla in perfetta salute. È contenuto nell'epidermide naturalmente ma con l'avanzare dell'età il corpo umano tende a produrne meno, dunque è necessario integrarlo nella skincare per avere un viso compatto e levigato. Quando viene usato in inverno, in particolare, combatte la disidratazione e lo stress, favorendo un meraviglioso e naturale effetto glowy. Cosa fare, però, quando gli effetti benefici non si vedono? A spiegalo è stata l'influencer Rocio Soria su TikTok.

Cosa fare prima di usare l'acido ialuronico

Con un video tutorial realizzato ad hoc Roco ha spiegato che per far funzionare l'acido ialuronico è necessario far riacquistare alla pelle il giusto livello di umidità. In che modo? Spruzzando sul viso pulito dell'acqua, meglio se acqua termale o spray dall'effetto umettante. In questo modo lo strato superficiale viene rimpolpato in modo naturale, riportando l'idratazione della pelle a livelli ottimali. Dopo essere entrato in contatto con l'acqua, l'acido ialuronico si riattiva, donandole un aspetto super luminoso. Per concludere la skincare in modo efficace, non bisogna mai dimenticare la crema idratante: è l'ideale per dire addio alla secchezza e per contestare le rughe.