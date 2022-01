Come eliminare le occhiaie: il tutorial di TikTok ispirato alla beauty routine delle star Vi svegliate spesso con occhiaie scure e borse gonfie? Su TikTok è arrivata la soluzione ideale per mascherare gli inestetismi e si ispira al mondo hollywoodiano: ecco il trick da inserire assolutamente nella propria beauty routine.

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di svegliarsi con le occhiaie scure e gonfie in un periodo particolarmente pesante o difficile? La cosa che in pochi sanno è che solo di rado la comparsa delle occhiaie si lega allo stress o allo stile di vita poco sano, nella maggior parte dei casi si tratta di una questione ereditaria. Per fortuna, però, anche chi ne soffre può mettere in atto una serie di piccoli trucchi per prevenirle. Il beauty hack da seguire questa volta non arriva dalle influencer ma da Hollywood ed è legato a una serie di trucchi naturali che sarebbero capaci di correggere gli inestetismi in un batter d'occhio.

Come avere un incarnato perfetto alla Kylie Jenner

Borse e occhiaie sono tra gli inestetismi più difficili da trattare e solitamente vengono coperte con correttori e fondotinta ad hoc, anche se il risultato non è sempre quello sperato. Di recente la soluzione è arrivata su TikTok, dove molti utenti hanno rivelato il trucco usato dalle star internazionali per "correggere" la zona del contorno occhi. Avonna Sunshine ha preso come sua musa Kylie Jenner e ha realizzato un tutorial per sfoggiare un incarnato dal finish impeccabile proprio come quello della sorellina di Kim Kardashian. Cosa serve? Semplicemente un blush sui toni del rosa e una cipria.

Mascherare le occhiaie con blush e cipria

La prima cosa da fare per nascondere le occhiaie è applicare fondotinta e correttore, creando una normale base ma senza utilizzare troppo prodotto nella zona del contorno occhi. A questo punto è necessario intingere una beauty blender prima in un blush rosa, poi in una cipria in polvere, stando bene attenti a far cadere il prodotto in eccesso. La spugnetta va picchiettata sotto gli occhi, così da donare alla pelle un aspetto rosato e luminoso. Per uniformare il colore con l'incarnato, infine, il mix di blush e cipria va steso anche in prossimità delle guance, così da confondere la nuance naturale della pelle con quella che copre le occhiaie.