Skincare uomo per pelle mista e grassa: la beauty routine step by step e i prodotti da utilizzare Anche la pelle dell’uomo può essere mista o grassa: ecco tutti gli step e i prodotti da provare per la corretta skincare maschile per contrastare sebo e impurità.

A cura di Federica Ambrogio

Anche l'uomo può presentare problematiche della pelle come anche, sfoghi cutanei tipici della pelle mista e grassa. Rispetto alla pelle femminile però, la pelle dell'uomo si differenzia per il suo spessore e per la sua composizione e deve essere quindi trattata in modo differente. Una delle caratteristiche principali della pelle maschile è che presenta più ghiandole sebacee e quindi più pori rispetto alle donne, e cambia anche la loro dimensione che risulta più grande: per questo motivo la pelle mista e grassa è molto diffusa nel genere maschile. È quindi fondamentale seguire una skincare adeguata per il proprio tipo di pelle, in grado di controllare l'eccesso di sebo e le impurità.

La pelle grassa è solitamente impura e incline allo sviluppo di acne, brufoli e sfoghi cutanei. Presenta spesso lucidità soprattutto nella zona T e l'incarnato può apparire oleoso. La pelle mista invece presenta alcune zone grasse, solitamente la fronte, il naso e il mento, mentre altre zone sono più secche e delicate come ad esempio il contorno occhi, le alette del naso o le guance. Ecco tutti gli step da seguire per una corretta skincare maschile per la pelle grassa e i migliori prodotti da utilizzare per prenderti cura delle tua pelle.

1° step: detersione della pelle

Il primo passaggio per la corretta skincare è sempre la detersione. Per le pelli miste e grassi può funzionare la doppia detersione eseguita prima con un detergente oleoso che lavora per affinità rimuovendo il sebo in eccesso e poi con un detergente cremoso o in gel che pulisce a fondo la pelle rimuovendo anche il primo detergente utilizzato. Questo step è da eseguire sia la mattina che la sera e possono essere utilizzati gli stessi prodotti.

2° step: scrub per pelle grassa e mista

L'esfoliazione è un passaggio fondamentale anche per la skincare maschile per eliminare la cellule morte, depurare la pelle e stimolare il rinnovamento cellulare. Chi ha la pelle grassa potrà utilizzare settimanalmente uno scrub in microgranuli da massaggiare delicatamente su tutto il viso. Se però la pelle grassa è particolarmente sensibile e tende ad arrossarsi facilmente prediligi un gommage o uno scrub enzimatico che risultano meno aggressivi. Le pelli miste potranno utilizzare la stessa tipologia di prodotti ma localmente, ovvero andandoli a massaggiare solamente nelle zone che presentano imperfezioni o eccesso di sebo. Solitamente la zona da trattare è la zona T, ovvero fronte, naso e mento.

3° step: applicare il tonico

Il tonico per le pelli e miste e grasse può essere un valido alleato per controllare l'eccesso di sebo e la dimensione dei pori. Può essere applicato ad esempio un tonico astringente tamponandolo sulla pelle attraverso un dischetto di cotone, ma esistono anche le lozioni spray da vaporizzare direttamente sul viso. In caso di pelli impure e a tendenza acneica si potranno utilizzare tonici a base di acido salicilico in grado di contrastare l'acne: per iniziare utilizzalo a giorni alterni tamponandolo sul viso oppure sulle zone con maggiore presenza di brufoli e acne. Se la pelle non si arrossa e non compaiono irritazioni potrai intensificare l'applicazione utilizzandolo quotidianamente nella tua skincare routine.

4° step: la crema idratante

Anche la scelta della crema per le pelli miste e grasse dell'uomo, così come succede per la donna, non deve essere casuale. Il prodotto ideale per queste tipologie di pelle è una crema dalla consistenza leggera come ad esempio il gel che si assorbe facilmente senza appesantire ulteriormente la pelle. Perfetti i cosmetici seboregolatori in grado di tenere a bada l'eccesso di sebo e il conseguente effetto lucido. Per questo motivo è importante anche scegliere prodotti oil free che non contengono ingredienti di natura oleosa, che andrebbe a peggiorare l'effetto lucido della pelle. Le pelli miste potranno poi integrare la routine con un siero idratante da applicare nelle zone più secche.

I migliori prodotti da uomo per pelle grassa o mista

In commercio esistono tantissimi prodotti dedicati alla skincare maschile per chi ha la pelle mista e grassa. Per le detersione per esempio, puoi provare il Clearing Skin Wash di Dermalogica, un detergente che elimina il sebo in eccesso senza danneggiare la pelle, previene la comparsa di sfoghi e calma le irritazioni grazie agli estratti botanici. Il Detergente Per Pori E Brufoli All'acido Salicilico di The Inkey List è invece perfetto per controllare il sebo, riducendo i punti neri e le imperfezioni e promuovendo una carnagione dall'aspetto più uniforme. Per quanto riguarda il tonico è invece ideale il Zero Oil di Origins dall'azione rinvigorente e purificante, arricchito con Serenoa Repens, menta e acido salicilico che riduce all’istante la lucidità della pelle. Da provare anche Oil Eliminator Refreshing Shine Control Toner di Kiehl's, il tonico in spray anti effetto lucido per pelle grassa. Dello stesso brand puoi provare anche la Ultra Facial Oil-Free Gel Cream la crema idratante e rinfrescante in gel ideale per le per pelli da normali a grasse. Per quanto riguarda invece l'esfoliazione tra i prodotti ideali per le pelli miste e grasse c'è il DermoPurifyer Oil Control Scrub di Eucerin, lo scrub con Acido Lattico e micro particelle purificanti che liberano i pori, riducono i punti neri e le impurità e migliorano la texture della pelle. Scopri tutti i cosmetici ideali per la corretta skincare maschile per le pelli miste e grasse nella gallery!