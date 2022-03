Trattamenti anti-age per la skincare uomo: step e prodotti per la beauty routine maschile Come prendersi cura della pelle maschile per contrastare i segni del tempo? Ecco gli step essenziali della skincare anti age e i prodotti da provare per una pelle giovane e luminosa.

A cura di Federica Ambrogio

Shiseido Men

Prendersi cura della propria pelle è necessario utilizzare cosmetici scelti in base al proprio tipo di pelle, diversi a seconda delle esigenze: le pelli secche per esempio trarranno beneficio da prodotti idratanti e nutrienti, mentre le pelli miste e grasse da prodotti purificanti e seboregolatori. Con la corretta skincare si possono anche ritardare i segni dell'età: per una perfetta skincare maschile anti age i prodotti da utilizzare sono cosmetici rimpolpanti e antirughe, in grado di combattere i segni del tempo e mantenere una pelle elastica e luminosa. Gli step ideali per una beauty routine anti età comprendono una detersione per pulire la pelle con prodotti idratanti o oleosi che non asciughino eccessivamente la pelle, seguiti poi da un'idratazione profonda sia del viso che del contorno occhi. Possono rivelarsi utili poi un'esfoliazione delicata per promuovere il rinnovamento cellulare e maschere idratanti una volta alla settimana per nutrire a fondo la pelle. Scopri nella gallery i prodotti da utilizzare per la skincare maschile anti età.

1° step: la detersione per una skincare anti age

I prodotti ideali da utilizzare sulla pelle maschile e matura per la detersione sono cosmetici delicati, preferibilmente con una formula cremosa oppure oleosa e non troppo schiumogena, da massaggiare sul viso e risciacquare con acqua. Si possono utilizzare sia al mattino che alla sera, per lasciare la pelle morbida e setosa. Tra i prodotti da provare c'è il Men Ultimate Cleansing Gel di Lancôme Men, un gel delicato che deterge senza seccare la pelle.

2° step: il contorno occhi per combattere le rughe

Tra i prodotti da non dimenticare nella skincare antiage c'è senza dubbio il contorno occhi, una crema specifica da utilizzare nella zona perioculare per idratare a fondo la pelle e prevenire i segni del tempo o rimpolpare quelli già presenti. Si può utilizzare sia al mattino che alla sera picchiettando il prodotto in modo delicato con il polpastrello fino a completo assorbimento. Prova il Total Revitalizer Eye di Shiseido Men, il contorno occhi che agisce contro l’invecchiamento della pelle maschile ed elimina in modo affidabile rughe e occhiaie.

3° step: la crema viso ideale per una pelle giovane

Dopo aver applicato il contorno occhi l'idratazione prosegue con la crema viso: il cosmetico ideale è nutriente e idratante, contenente ingredienti come acido ialuronico e collagene. La crema aiuterà non solo a idratare a fondo la pelle ma anche a mantenerla più elastica e luminosa. Da provare ad esempio l'Age Defender Gel Moisturizer di Kiehl's, un idratante anti-age leggero formulato specificatamente per la pelle dell'uomo, più spessa e ruvida rispetto a quella della donna.

4° step: come ritardare i segni dell'età con uno stile di vita sano

Oltre alla corretta skincare routine, senza dubbio uno stile di vita sano aiuta a rallentare la comparsa dei segni dell'età. Una dieta sana ed equilibrata, così come l'acqua consumata durante la giornata possono aiutare a mantenere la pelle più idratata e luminosa. Per ritardare i segni dell'età sarebbe importante evitare di fumare e consumare in modo eccessivo alcolici.