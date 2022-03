Beauty routine uomo per pelle secca: tutti gli step della skincare e i prodotti più efficaci Qual è la corretta skincare routine per la pelle secca dell’uomo? Ecco tutti gli step e i prodotti ideali per nutrire la pelle in profondità eliminando rossi e desquamazioni.

A cura di Federica Ambrogio

Kiehl’s

Quando si ha una pelle secca, squamosa e screpolata è necessario seguire una skincare ad hoc per prendersi cura facilmente della pelle del viso. Nonostante la pelle più diffusa tra gli uomini sia quella mista e grassa, la pelle secca non è prerogativa solo dell'universo femminile. Anche l'uomo infatti può avere la pelle secca e irritabile, che si arrossa facilmente in particolar modo dopo la rasatura. La pelle secca può risultare ruvida, opaca e spenta oltre che provocare fastidio come sensazione di tensione e prurito. La corretta skincare uomo per la pelle secca parte dalla detersione, passando poi per l'idratazione creme, sieri oppure oli. Ecco tutti i passaggi per una perfetta skincare uomo per pelle secca e i migliori prodotti da applicare.

1° step: detergere la pelle con prodotti delicati

Quando si ha la pelle secca è importante scegliere detergenti delicati e non troppo schiumogeni, quindi con pochi tensioattivi: i prodotti che producono molta schiuma infatti potrebbero rimuovere in modo eccessivo la naturale idratazione della pelle, che risulterebbe così ancora più secca e disidratata. Sono ideali i prodotti in crema o a base di olio, che sulla pelle risultano morbidi e delicati, ma anche quelli lenitivi ed emollienti. Molto efficace in questo caso è utilizzare i prodotti direttamente con le mani, senza l'aiuto di spugne o cotone che sfregando sul viso potrebbero irritare ulteriormente la pelle.

La detersione nella skincare maschile

2° step: utilizzare scrub e gommage

Non è vero che chi ha la pelle secca non deve esfoliare la pelle: è fondamentale però eseguire lo scrub nel modo giusto con prodotti molto delicati. Sono perfetti ad esempio i gommage, che non creano un forte attrito sulla pelle causando irritazioni e arrossamenti, oppure gli esfolianti bio e natuarli che risultano più delicati sulla pelle.

Leggi anche Skincare estiva: la beauty routine per una pelle idratata e luminosa

3° step: idratare la pelle del viso

Per ottenere un'idratazione ideale per la pelle secca è necessario applicare una crema viso due volte al giorno al mattino dopo la detersione e la sera prima di coricarsi. Il prodotto ideale per questo tipo di pelle è nutriente e idratante, dalla consistenza ricca e burrosa. Se la pelle è particolarmente sensibile e si arrossa facilmente è bene utilizzare una crema con ingredienti lenitivi. Per la notte potrai scegliere una crema viso notte, più ricca e nutriente, oppure applicare una quantità maggiore di prodotto: durante la notte infatti la pelle assorbe meglio i principi attivi dei prodotti applicati sul viso, permettendo così di risvegliarti con una pelle luminosa e morbida.

Come idratare la pelle nella skincare maschile

4° step: sieri idratanti e oli viso per la pelle secca

Chi ha la pelle particolarmente secca può trovare un valido alleato nei sieri idratanti. Si applicano prima della crema viso e aiutano a migliorare l'idratazione della pelle. Sono ideali ad esempio quelli a base di acido ialuronico che stimolano la produzione di collagene. Se la tua pelle è particolarmente secca puoi provare anche gli oli idratanti, da applicare sul viso dopo la detersione serale. Questo tipo di prodotto va tamponato delicatamente sul viso fino al completo assorbimento: puoi scegliere di applicare anche gli oli naturali come ad esempio l'olio di argan, di cocco oppure di mandorle.

Quante volte al giorno detergere il viso?

La detersione del viso dovrebbe essere fatta due volte al giorno, al mattino prima di applicare la crema e la sera prima di andare a dormire. Una routine che permette la corretta ossigenazione eliminando impurità e smog che possono essersi depositate sul viso durante la giornata. È poi importante detergere il viso anche dopo lo sport, per eliminare sudore e pulire la pelle a fondo.

Quali sono i migliori prodotti e trattamenti da uomo per pelle secca

Per detergere la pelle per esempio puoi utilizzare il Hydrating Foaming Oil Cleanser di CeraVe, un detergente oleoso dall'azione ultra nutriente che deterge delicatamente e svolge un'azione ricostituente e idratante. L'olio viso da provare è il 100% Olio Di Semi Di Borragine Bio Spremuto A Freddo di The Ordinary: addolcente e nutriente è perfetto per le pelli secche e idratatae. Per quanto riguarda il siero puoi provare il Siero Idratante All'acido Ialuronico di The Inkey List che agisce su più strati della pelle e la idrata, aiutandola ad apparire rimpolpata e liscia, e riducendo l'aspetto delle linee sottili, oppure il Hydro-Plumping Re-Texturizing Serum Concentrate di Kiehl's, che migliora visibilmente l'aspetto della pelle disidratata e stimola la naturale sintesi di Acido Ialuronico nella pelle per ripristinare idratazione ed elasticità. Tra le creme viso ideali per la pelle secca dell'uomo c'è Maximum Hydrator concentrato acqua-gel attivo di Clinique for Men, che aiuta a combattere la pelle secca e a prevenire i segni visibili dell'età. Scopri tutti i prodotti da utilizzare nella gallery!