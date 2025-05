video suggerito

Retinolo, collagene e acido ialuronico per la skincare: a che servono e come si usano Abbiamo chiesto alla dott.ssa Maria Paola Merlo di fare chiarezza sul mondo della skincare per capire le proprietà di ingredienti preziosi come retinolo, collagene, acido ialuronico.

Intervista a Dott.ssa Maria Paola Merlo chimica e formulatrice cosmetica, Face Yoga Teacher, Ayurvedic Beauty Expert

A cura di Giusy Dente

Quello della skincare è un rituale diventato irrinunciabile: abbiamo compreso l'importanza di prenderci cura della pelle, per mantenerla in salute e prevenire l'invecchiamento cutaneo. Per qualcuno è un vero e proprio momento di relax in cui dedicarsi a se stessi, in altri casi diventa purtroppo una vera e propria ossessione. Si parla di beauty burnout, a cui si arriva quando creme e maschere diventano solo fonte di stress, invece di alleviarlo e far sentire meglio la persona. Senza arrivare a questi eccessi, che sono appunto casi limite, una corretta skincare è invece un momento positivo, perché è un gesto d'amore verso il proprio corpo. C'è chi dedica alla detersione pochi minuti (la cosiddetta skipcare), chi ore. In effetti una routine completa richiede più passaggi, con diverse tipologie di prodotto ciascuno con le sue specificità e le sue funzioni. Ma siamo sicuri di avere impostato la skincare nel modo corretto? Abbiamo chiesto aiuto alla dott.ssa Paola Merlo per fare chiarezza in questo sconfinato mondo e capire le proprietà degli ingredienti che ogni giorno mettiamo sul viso. Alcuni sono molto usati in cosmetica, proprio perché ricchi di benefici per la pelle.

Le proprietà di collagene, retinolo e degli altri ingredienti

Ultimamente si parla molto di retinolo. L'esperta ha spiegato: "È una delle forme attive della vitamina A e come attivo cosmetico è utilizzato per contrastare l’invecchiamento cutaneo. Applicato topicamente, stimola la rigenerazione e ha anche un’azione sebo regolatrice. In etichetta è: Retinol o Retynil Palmitate. Il retinolo è un attivo funzionale molto potente ed è importante introdurlo gradualmente monitorando la risposta della pelle. Date le sue proprietà esfolianti, può portare la pelle ad essere più sensibile ai raggi del sole durante il trattamento ecco perché è consigliato l’uso notturno del prodotto e la protezione solare durante il giorno". Ha principalmente proprietà anti-invecchiamento e agisce come rinnovatore cellulare. Riduce le rughe e le linee sottili, migliora la texture e la tonicità della pelle rendendola più luminosa e uniforme. Generalmente i sieri contengono concentrazioni comprese fra lo 0,0015% e lo 0,4%.

Ed è boom anche di prodotti a base di collagene, creme ma anche maschere viso. A tal proposito: "È una proteina ad alto peso molecolare che funge da supporto e da protezione per la pelle. Il collagene, in formulazione cosmetica, svolge una funzione idratante e levigante. Ci sono molti attivi cosmetici come i peptidi che stimolano la produzione di collagene endogeno". Il collagene è di grande aiuto per mantenere la compattezza e la tonicità della pelle, andando prevenire gli effetti dell'invecchiamento cutaneo. A proposito invece dell'acido ialuronico: "È ampiamente utilizzato in creme, emulsioni, essenze, maschere, detergenti e altri cosmetici per la sua funzione di protezione cutanea, idratante e di prevenzione o riparazione dei danni cutanei. Appartiene alla famiglia dei glicosamminoglicani ed è idrofilo (una molecola può legare fino a 10000 molecole d’acqua). In etichetta è Sodium Hyaluronate o Hydrolyzed hyaluronic acid". Ha spiccate proprietà idratanti ed è molto usato come antiage.

Molto impiegata è la vitamina C, potente antiossidante: è un vero e proprio boost di energia per la pelle, una ventata di freschezza che aiuta a proteggerla dai radicali liberi che ne velocizzano l'invecchiamento e il deterioramento. La dottoressa ha chiarito un aspetto: "Prodotti contenenti vitamina C o acido ascorbico, vengono impiegati in trattamenti antiossidanti, in quelli restitutivi dell’elasticità cutanea, in quelli schiarenti o calmanti. In etichetta Ascorbic Acid oppure i suoi derivati come Ascorbyl palmitate, Ascorbyl Glucoside, Ethyl Ascorbic Acid, 3-o-ethyl Ascorbic acid. In cosmesi i prodotti contenti acido ascorbico (vitamina C) o i suoi derivati possono essere usati sia di giorno che di notte. La vitamina C erroneamente viene sempre definita fotosensibilizzante, ma in realtà la dicitura corretta è fotosensibile: si degrada con la luce ma si può usare anche di giorno". Infine c'è l'aloe: "Il gel di Aloe Vera è riconosciuto per le sue proprietà lenitive e rinfrescanti naturali. In formulazione cosmetica dona idratazione profonda rendendosi ottimo per il trattamento di pelli disidratate. Grazie alle proprietà antimicotiche è utile nel trattamento di pelli impure o acneiche. In etichetta si legge Aloe barbadensis extract".

Come si legge l'INCI

L'INCI è la Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici, riportata su tutte le confezioni che abbiamo nei nostri cassetti: vale per i prodotti di make-up, vale per quelli destinati alla skincare. La legge 713/86 obbliga i produttori a indicare gli ingredienti del prodotto, così da comprendere la composizione e la funzione degli ingredienti presenti all'interno. L'etichetta va studiata attentamente, perché questo permette di individuare subito non solo i principi attivi, ma anche sostanze potenzialmente dannose, per la pelle o per l'ambiente. L'esperta è specializzata in eco-bio cosmesi: sono circa 15.000 le sostanze che non possono essere usate in un cosmetico bio-eco, che non troveranno posto nel suo INCI. Per esempio diciture da tenere d'occhio nell'INCI sono quelle relative a parabeni (come Methylparaben o Ethylparaben), petrolati (Paraffinum liquidum, Petrolatum), siliconi, conservanti vari (tra cui Imidazolidinyl urea e Formaldheyde).

La dottoressa Merlo ha spiegato: "Si può dire che gli ingredienti sono in ordine decrescente: nei primi posti ci sono gli ingredienti contenuti in percentuale più alta mentre al di sotto dell'1% gli ingredienti possono essere indicati in ordine sparso. I nomi in latino si riferiscono agli estratti vegetali mentre quelli che non sono in latino sono sostanze di sintesi oppure ingredienti che hanno subito una trasformazione chimica. Per i meno esperti, se si vuole essere sicuri che un prodotto sia naturale e quindi adempia a rigorose valutazioni di idoneità degli ingredienti cosmetici ci si può affidare alle certificazioni green come AIAB o COSMOS. I prodotti certificati biologici hanno il bollino identificativo dell’ente certificatore in etichetta".

In che ordine usare i prodotti per la skincare

La dott.ssa Merlo a proposito dell'ordine di applicazione ha precisato: "Generalmente l’ordine è detergente e poi tonico, segue l’applicazione del siero oil free e infine quella del siero o della crema contenente una percentuale lipidica. Se si usa anche la protezione solare sarà sempre l’ultimo step prima del make-up". A proposito di protezione solare, che è un passaggio finale molto importante: "Se parliamo in termini di sicurezza ovviamente è bene acquistare prodotti che siano conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009. Se parliamo invece di un prodotto cosmetico rispettoso sia della pelle che dell’ambiente è bene dire che un prodotto completamente ocean friendly ancora non esiste. Nel mondo della cosmesi green, sicuramente vengono preferiti i filtri fisici rispetto a quelli chimici. I primi anche conosciuti come filtri inorganici, sono sostanze schermanti: le particelle minerali riflettono i raggi UVA e UVB e impediscono che questi entrino in contatto con la pelle. I filtri solari chimici, anche detti filtri organici, sono invece sostanze di sintesi che assorbono in parte le radiazioni UV per evitare che queste raggiungano le cellule della pelle". Settimanalmente si possono introdurre trattamenti specifici come maschere ed esfolianti.

