Recession hair, tornano i capelli con ricrescita in vista: no ai ritocchi sì al risparmio La ricrescita non è un problema: siamo nell'era dei "recession hair", chiome al naturale che chiedono poca manutenzione. E andando meno in salone si risparmia.

A cura di Giusy Dente

C'era una volta il biondo impeccabile, frutto di sessioni regolari dal parrucchiere per avere sempre un colore omogeneo, dal platino perfettamente freddo al dorato più caldo e morbido. Era il tempo dei capelli nero corvino senza un centimetro di ricrescita, del castano avvolgente e brillante. Oggi la tendenza si è affievolita e, complice anche la crisi economica, chi prima era solito fare un salto in salone una volta a settimana ora magari ci va una volta ogni due mesi, per ritoccare il colore. Su TikTok si parla infatti di recession hair. Non è una novità, questo fenomeno. Si era già parlato di recession hair una ventina di anni fa, dopo la crisi finanziaria del 2008. Già in quel periodo parrucchieri e hair stylist avevano notato meno presenze nei loro saloni: anche le clienti più abituali e affezionate rinunciavano alla colorazione, scegliendo i capelli naturali e con la ricrescita in vista, per risparmiare. E c'era la tendenza a portare i capelli lunghi o a tagliarli (in modo piuttosto maldestro) da soli a casa: sempre per via dell'incertezza economica, che portava a rinunciare agli appuntamenti in salone.

Cosa sono i capelli "da recessione"

"Questa tendenza punta a trasformare la ricrescita alle radici in una scelta anziché in un segnale che è il momento di andare dal parrucchiere" ha spiegato a Independent l'esperta di capelli Nicole Petty di Milk & Blush. Con la crisi economica e la difficoltà di arrivare a fine mese, molti si sono trovati davanti alla necessità di risparmiare di più, di tagliare le spese superflue. Il parrucchiere è finito in questa categoria, sostituito in parte dal fai da te casalingo per l'ordinaria manutenzione. I costi in un salone di bellezza sono alti: certo, lì viene offerto un servizio professionale difficilmente replicabile in casa, ci sono esperti a prendersi cura del cliente ed è dunque un'esperienza non comparabile con quella che si può fare autonomamente davanti allo specchio del bagno.

Ma a volte, bisogna ingegnarsi e fare di necessità virtù. Piuttosto che eccedere con le spese beauty, c'è chi preferisce lasciare i capelli al naturale: ecco quindi fare la sua comparsa questo "biondo della recessione" che è una tonalità di biondo più scura e opaca, con la ricrescita in vista all'altezza delle radici. "Questa tendenza abbraccia un approccio al biondo che richiede meno manutenzione, consentendo alle radici naturali di crescere e creando riflessi più morbidi e dimensionali che si fondono perfettamente – ha spiegato lo stylist Adem Oygur, della catena di saloni Adem – Rispetto al trend del biondo raffinato, caldo e curato nei minimi dettagli, il recession blonde si orienta verso un look più naturale e adulto, ma è perfetto anche per chi vuole allungare il tempo tra una visita dal parrucchiere e l'altra senza rinunciare allo stile". Ovviamente ciò che vale per il biondo vale anche per gli altri colori.

Margot Robbir

Esiste, infatti, il recession blonde così come esiste il recession brunette, che è la sua versione più scura (nero, marrone o castano). Molti utenti su TikTok stanno mostrando le loro chiome, spiegando di aver fatto più che una scelta stilistica una scelta di vita: le difficoltà economiche hanno reso necessario ridefinire le priorità, costringendo a rinunciare alle sedute in salone per risparmiare. Da qui, l'esigenza di tagliare i costi per la manutenzione del colore, che parallelamente ha portato quindi allo sfoggio di una maggiore naturalezza. Sì, perché questo beauty look apparentemente trasandato è anche un inno alla "imperfezione", alla libertà di decidere della propria immagine svincolandosi da canoni e stereotipi di cui siamo stati a lungo schiavi.