Nailfie, le foto alla manicure sono la nuova mania social: le regole per uno scatto a prova di like Volete essere super trendy sui social? Dovete darvi ai Nailfie, ovvero alle foto alla vostra manicure curatissima e originale. Ecco tutti i consigli da seguire per realizzare un Nalfie impeccabile a prova di like.

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di aprire Instagram e di ritrovarsi di fronte a una miriade di foto perfette? Il più delle volte sono state realizzare ad hoc per mascherare ogni tipo di imperfezione ma la cosa che in pochi sanno è che anche, anche quando in primo piano non ci sono delle persone, i soggetti raffigurati sono sempre tutt'altro che causali. A spopolare da qualche tempo a questa parte, ad esempio, sono le immagini delle manicure all'ultima moda, tanto che la tendenza social da seguire riguarda proprio le unghie: si chiama Nailfie e sottintende una serie di piccoli espedienti per fotografare le mani in modo impeccabile.

Cosa sono i Nailfie

Dua Lipa, Chiara Ferragni, le sorelle Kardashian: mostrare in primo piano la propria manicure è una delle manie più amate dalle star e i loro profili Instagram lo dimostrano. Non tutti, però, sanno che, al di là delle passioni personali, quella di immortalare la nail-art è un vero e proprio Insta-trend. Si chiama Nailfie, unisce le parole nail e selfie e consiste del fotografare le unghie curatissime in modo del tutto casuale (almeno all'apparenza). In verità, infatti, lo scatto è stato creato ad hoc per registrare un boom di like.

La manicure di Dua Lipa

Come fare un Nailfie perfetto

Cosa fare per realizzare un Nailfie perfetto? Innanzitutto bisogna usare la fotocamera posteriore, immortalando le unghie allo specchio. In alternativa, si può realizzare un video con le dita piegate in modo da mostrare ogni dettaglio del look oppure rendere le unghie protagoniste "indirette" dello scatto, dunque lasciarle intravedere sullo sfondo di una location particolare. Quest'ultimo "metodo" è quello più artistico, anche se è consigliabile osare con delle nail art sgargianti e disegnate, così da catturare l'attenzione dello spettatore senza farlo distrarre dagli altri dettagli in foto. A questo punto, dunque, non resta che osare, certi di ottenere decine e decine di like in pochi minuti.