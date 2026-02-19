Addio Labubu, i charm peluche delle Olimpiadi sono la nuova mania: quanto costano e il loro significato
Dalla pin-mania alle mascotte ufficiali Tina e Milo, fino ad arrivare al portachiavi dell'Esselunga a forma di focaccina: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 stanno creando un trend dopo l'altro. Uno dei più famosi è sicuramente quello dei pupazzetti che si vedono ormai ovunque, soprattutto tra le mani degli atleti che partecipano alle competizioni. Da quello a forma di maschera da scii a quello con gli occhiali, ecco quali sono, quanto costano e perché stanno andando a ruba (sono infatti quasi tutti esauriti).
Quali sono i peluche delle Olimpiadi di Milano-Cortina
A Milano-Cortina sono stati creati i pupazzetti Flo, ovvero sei piccoli bucaneve davvero adorabili, migliori amici delle mascotte Tina e Milo, che raccontano l'importanza di fare ognuno la propria parte. L'idea arriva con la campagna "Follow the Flo", pensata per promuovere la sostenibilità e la corretta raccolta differenziata e sensibilizzare sul riciclo di plastica, carta e metalli nei luoghi olimpici.
I peluche ufficiali, prodotti da Doudou et Compagnie, sono disponibili in varie dimensioni (dai 20 fino agli 80 cm) e rappresentano diversi tratti di personalità, avendo ognuno il proprio carattere. I flo sono dei fiorellini simbolo di rinascita, non abbandonano mai gli amici e amano divertirsi, ognuno a modo proprio, ma sempre insieme come una squadra.
Accanto a quelli ufficiali di Milano-Cortina, è esplosa poi una vera e propria peluche-mania, quindi ogni atleta e anche spettatore portano poi i loro personali e sembra ormai una gara a chi ne ha di più; sono tutti assolutamente adorabili.
Quanto costano i 6 piccoli Flo
I Flo stanno andando letteralmente a ruba: tutti li vogliono, tutti li cercano, in primis gli atleti, come si vede in moltissime foto delle premiazioni. Ad ogni modo, se si è abbastanza fortunati da trovarne ancora qualcuno in vendita, i sei pupazzetti a forma di fiori si possono acquistare sia sul sito ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Abbiamo ad esempio il flo con la maschera da scii che costa 24,90 euro o il Genius Flo che costa invece 19,90 euro come il flo occhiali da sole; il superflo con mantello costa invece 29,90 euro.