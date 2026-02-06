Chi sono Tina e Milo, i due ermellini scelti come mascotte delle Olimpiadi Invernali 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tina e Milo sono le due mascotte scelte per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che si disputano dal 4 al 22 febbraio 2026. Gli sono divisi in quattro località in base alle loro discipline e sono accompagnati dai due simboli scelti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali: sono due ermellini, amanti dello sport e dell'aria aperta che sono stati presentati per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, e che sono frutto della creatività degli studenti italiani. Rappresentano il connubio tra sport e tutela dell'ambiente, ognuno con le sue caratteristiche e peculiarità che lo rendono unico e riconoscibile.

Il significato dei nomi Milo e Tina, le mascotte delle Olimpiadi Invernali

I due ermellini sono fratelli e incarnano al meglio i valori olimpici. Sono curiosi, appassionati di sport e pieni di energia: Tina è la mascotte Olimpica, nata tra le montagne, appassionata di arte e di musica mentre suo fratello Milo è la mascotte Paralimpica ed è nato senza una zampina, ma ha imparato a usare al meglio la coda trasformando la sua diversità in un grande punto di forza. I nomi dei due simpatici animaletti non sono scelti a caso ma richiamano le due location principali dei Giochi. Tina, l'ermellino bianco, è il diminutivo di Cortina e invece il nome di Milo, esemplare di ermellino bruno, richiama la città di Milano. Anche i loro colori sono fondamentali perché il bianco e il marrone simboleggiano la complementarietà e ricordano la necessità di proteggere l'ambiente montano tutto l'anno.

Gli ermellini Tina e Milo sono le mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali

Qual è il messaggio delle due mascotte

Gli ermellini Tina e Milo sono simbolo di resilienza, inclusione, velocità e amore per la natura. Tra gli animali si distinguono per agilità e adattabilità, delle qualità che rimandano a temi come trasformazione e rispetto dell'ambiente: fanno della diversità una grande ricchezza e insieme rappresentano l'armonia tra natura e città, connubio perfetto per queste Olimpiadi. I due fratelli proteggono la bellezza del territorio e insieme legano l'attenzione all'ambiente con la tecnologia, parlando la lingua dei più giovani.

Milo e Tina, le mascotte nate in collaborazione con gli studenti italiani

Le due mascotte delle Olimpiadi Invernali sono state scelte tramite un percorso che ha coinvolto tutte le scuole italiane. Il progetto "Schools for Milano Cortina 2026 Mascots" è partito nel 2022, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione: gli studenti delle scuole primarie e secondarie hanno presentato le loro proposte, circa 1600, e le due finaliste sono state presentate durante il Festival di Sanremo del 2023. Alla fine hanno vinto proprio gli ermellini Milo e Tina che sono stati presentati sempre al Festival nell'anno successivo.