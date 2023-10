Multiuse make-up, truccarsi con un solo prodotto: il trend fa risparmiare tempo, soldi e plastica Multiuse Make-up: il trend virale su TikTok consente di risparmiare tempo e denaro, ma è anche amico dell’ambiente e sostenibile.

I social sono invasi da consigli beauty e tutorial di trucco: la tecnica per applicare perfettamente l'eyeliner, il mascara da avere assolutamente per uno sguardo magnetico, il modo per adattare un fondotinta alla propria carnagione, come scegliere la tonalità più adatta di rossetto, la caccia al dupe perfetto. Guru del make-up, make-up addicted, beauty influencer, make-up artist: nel feed di Instagram e TikTok è un susseguirsi di contenuti a tema. Alcuni diventano virali e si impongono come tendenze: basti pensare al successo del latte makeup o al famoso pumpkin make-up autunnale.

Realizzare questi make-up richiede una notevole quantità di prodotti: quelli per la base, quelli per gli occhi, quelli per le labbra. Questo si traduce, ovviamente, in spese: anche se ho già un rossetto rosso fuoco come resistere all'acquisto di un nuovo rosso ciliegia, sfoggiato dall'influencer preferita? Infine serve tempo, per un trucco completo. Tutto questo grava sull'ambiente, perché si tratta di un notevole consumo di plastica, il materiale di cui sono fatte le confezioni. Eppure c'è una soluzione a tutti e tre questi problemi: si chiama multiuse make-up.

Come si realizza il multiuse make-up

Fondotinta, cipria, correttore, blush, terra, ombretto, matita, mascara, eyeliner, gloss, rossetto: realizzare un make-up completo richiede la stratificazione di molti prodotti. La spesa può essere elevata e non alla portata di tutte le tasche. Ecco perché, a volte, è necessario far prevalere il buonsenso e distinguere ciò di cui si ha realmente bisogno e ciò che è superfluo. In questo senso, il trend proposto da alcuni creator può essere un ottimo compromesso.

A dispetto di chi ritiene fondamentale avere una miriade di prodotti dentro il beautycase, qualcuno ha avanzato l'ipotesi che possa bastarne uno solo. Il multiuse make-up è quello che viene fatto con un solo prodotto, una sorta di jolly, un tutto in uno. La make-up artist EhlieLuna è stata tra le prime a mostrare su TikTok come realizzare un per un trucco completo con un solo prodotto estremamente versatile, da usare sugli occhi, come rossetto e da sfumare per il contouring.

Lei, nello specifico, ha utilizzato un rossetto liquido di Sephora. Lo applicato sulla palpebra e poi sfumato, per un effetto smokey eye. Poi lo ha applicato sulle guance e sotto gli zigomi, per sagomare al meglio i lineamenti del volto. Infine lo ha steso sulle labbra. C'è anche chi, con una sola palette di ombretti, riesce a fare lo stesso, usando le varie tonalità per occhi, guance, sopracciglia, giocando coi chiaroscuri. In commercio esistono diversi prodotti che si prestano a un utilizzo molteplice: un modo per salvaguardare l'economia, per risparmiare tempo e per tutelare l'ambiente.