Le unghie dark per chi ama gli smalti scuri anche d’estate Intensi e profondi, gli smalti scuri spopolano anche per l’estate 2022. Dalle manicure monocolore alle french, passando per le nail art geometriche: prova il nero, il blu e il bordeaux!

A cura di Federica Ambrogio

Chi l'ha detto che in estate non si possano indossare gli smalti scuri? Colori come il bordeaux, l'intramontabile nero, il blu notte e il viola sono colori gettonatissimi per la manicure dell'estate 2022. Accanto ai nude e ai colori accesi che coloreranno le unghie dell'estate 2022 troverai anche gli smalti scuri perfetti per chi ama le manicure dark. Sfoglia la gallery e scopri tutte le idee e le manicure da copiare per la nail art scura di tendenza dell'estate 2022.

Smalti scuri: i colori dell'estate 2022

Monocolore, dettagli o french: i colori scuri sono tra le nuance più in voga anche in estate. Accanto a pastelli, colori nude e sfumature vivaci e fluo spopolano gli smalti scuri, ideali per chi non vuole rinunciare a colori dark neanche in estate. Sono il bordeaux, il viola, l'immancabile nero, ma anche il blu notte, l'antracite e il verde scuro: nuance intense e profonde che rimangono protagoniste anche durante la bella stagione. Abbinati a top coat glitterati, finish luminosi e dettagli brillanti, ma anche a contrasto con colori pop o sfumature delicate e soft: se vuoi utilizzare gli smalti scuri per la manicure dell'estate 2022 avrai l'imbarazzo della scelta.

Per un effetto soft e delicato potrai scegliere di utilizzare il tuo smalto scuro per cerare piccoli dettagli di colore: la punta della french manicure, disegni geometrici, linee e decorazioni astratte che accosteranno il colore scuro a colori più chiari e neutri come il rosa, il bianco latte o i nude. Per un look elegante e minimal potrai invece applicare lo smalto su tutte le unghie abbinandolo al tuo outfit oppure al colore del tuo make up. I colori scuri si adattano a qualunque forma di unghia, da quelle corte e squadrate che sono tornate di tendenza, a quelle più lunghe e della forma arrotondata o a mandorla. Tra gli smalti da provare c'è il nuovo Nail Polish di Layla della linea Rarity: Beo è un nero che cambia colore con la luce come fosse magia, arricchendosi di sfumature viola e blu. Da provare anche Go to Grape Length, il viola scuro e luminoso di OPI.