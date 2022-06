L’effetto nude per le unghie dell’estate: lo smalto c’è ma non si vede Sulle unghie dell’estate 2022 lo smalto c’è ma non si vede: la manicure è nude e sofisticata, con un effetto fresco e luminoso che ricorda proprio l’unghia naturale.

A cura di Federica Ambrogio

Se in autunno le unghie dai colori nude sono state al centro dell'attenzione, per l'estate 2022 la manicure è estremamente naturale: colori delicatissimi che riprendono il colore naturale dell'unghia, effetti lattiginosi e nail art semplicissime e decisamente minimal. Spopola il baby boomer, ma anche i rosa tenui e delicati, così come il color latte. La tendenza più cool del momento prende il nome di barely there nude, letteralmente "quasi nudo" proprio perchè l'effetto finale sull'unghia è quello di uno smalto che c'è ma non si vede.

Lo smalto che c'è ma non si vede

Anche le unghie riprendono il trend del make up no make up, con effetti naturalissimi ed eleganti. La tendenza unghie del momento è quella di uno smalto invisibile, che sia esso tradizionale, semipermanente oppure in gel. Non parliamo di colori nude come quelli che spopolavano quest'autunno, bensì di colori non colori che creano sull'unghia un effetto totalmente nudo. Rosa delicatissimi che riprendono il colore naturale del letto ungueale, rosa lattiginosi, effetti sfumati come il baby boomer oppure french manicure minimaliste. Per chi vuole seguire la tendenza senza rinunciare alle nail art le idee da copiare sono quelle essenziali: piccoli puntini o linee sottili da ricreare preferibilmente con colori come il bianco e il nero oppure sfumature pastello.

La tendenza naturale dell'estate 2022 dona a qualsiasi tipo di unghia, l'effetto barely there nude infatti potrà essere realizzato sulle unghie corte che quelle più lunghe, sia su quelle dalla forma squadrata che su quelle più arrotondate e a mandorla. Il risultato sarà molto raffinato e metterò in evidenza anche l'abbronzatura. Per realizzarlo potrai utilizzare degli smalti tradizionali come ad esempio The Future is You della nuova collezione di OPI, un nude leggermente pescato, oppure il nuovo Insta Coffee della gamma InstaDry di Sally Hansen. Scopri nella gallery tutte le idee da copiare e gli smalti da provare!