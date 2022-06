La skincare routine al maschile per l’estate, dalla detersione alla protezione solare Anche in estate la pelle necessita di idratazione: la skincare maschile durante la stagione calda diventa fresca e leggera, per idratare e proteggere la pelle contrastando la lucidità del viso.

A cura di Federica Ambrogio

In estate cambia anche la skincare routine maschile: al contrario di quanto si pensa anche in estate con le temperature elevate la pelle necessita di idratazione, ma i prodotti diventano più leggeri e freschi, si aggiungono le protezioni solari, fondamentali anche per l'uomo e la detersione diventa a prova di lucidità, soprattutto per le pelli grasse. Scopri nella gallery i prodotti perfetti per la cura della tua pelle!

Skincare maschile in estate: dall'esfoliazione alla detersione

I prodotti dedicati alla detersione del viso vanno sempre scelti in base al proprio tipo di pelle: per l'estate però sono particolarmente indicati i prodotti dalle texture leggere e fresche, in grado di pulire a fondo la pelle senza appesantirla nè aggredirla. Il primo step per la corretta skincare prevede di esfoliare la pelle: da provare l'Exfoliant Visage Purifiant di Eisenberg un gel con micro particelle micronizzate di Roccia Vulcanica e capsule di Vitamine A ed E: solleva e rimuove i peli sottocutanei e permettere un‘esfoliazione facile e profonda per una pelle morbida, liscia e pulita all’istante. Se la tua pelle è grassa o mista e presenta pori dilatati puoi utilizzare un detergente come il Pore Clearing Gel Cleanser di Revolution Skincare: un detergente schiumogeno che aiuta a bilanciare la pelle grassa, minimizzare i pori e trattare le imperfezioni. La pelle risulta rinfrescata, confortevole e senza lucentezza. Per terminare la skincare potrai utilizzare anche un tonico: per restringere i pori e ottenere un effetto illuminante sarà perfetto il Tonico Astringente All'arancia Amara di AESOP che purifica la pelle da sudore e impurità, ammorbidendola e igienizzandola.



Come idratare la pelle maschile in estate

Anche durante la stagione calda la pelle ha bisogno di idratazione. Kiehl's propone Oil Eliminator 24 Hour Anti-Shine Moisturizer, un idratante specifico per l'uomo che ha la pelle grassa: un fluido idratante per il viso dalla texture ultra-leggera che aiuta istantaneamente ad assorbire il sebo in eccesso e a bilanciare la sudorazione cutanea. Da non dimenticare poi l'idratazione del contorno occhi:Contour Des Yeux di Nuxe Men riduce le borse sotto gli occhi, attenua le occhiaie, leviga il contorno occhi e protegge la pelle dai segni dell'invecchiamento. La protezione solare sarà poi fondamentale, anche per chi vive in città: in questo caso potrai ad esempio utilizzare un idratante con fattore di protezione per proteggere la pelle dai raggi del sole e dall'inquinamento: è perfetto ad esempio UV PLUS Antinquinamento di Clarins Men, una protezione solare e antinquinamento riunite in una multiprotezione viso completa, specifica per gli uomini, ideale per la città e gli sport all'aperto.