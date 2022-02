5 regole per la perfetta routine di bellezza maschile Quali sono gli step per la corretta beauty routine maschile? Dall’idratazione al grooming, ecco come prendersi cura della propria bellezza: scopri i prodotti da provare!

A cura di Federica Ambrogio

Chi l'ha detto che l'uomo non debba prendersi cura della propria bellezza con una routine adeguata alle sue esigenze? La cura di pelle, corpo e capelli non è una prerogativa soltanto femminile: sempre più spesso l'uomo si dedica alla sua routine di bellezza idratando la pelle e prendendosi cura anche di barba, capelli e sorriso. Ecco le 5 regole da seguire per una perfetta routine di bellezza maschile: scopri tutti i prodotti da provare nella gallery!

1. La corretta detersione

Come ogni skincare routine anche quella maschile parte dalla detersione. Pulire e detergere il viso nel modo corretto utilizzando il giusto detergente in base alla propria pelle è fondamentale per mantenere la corretta idratazione della pelle. La detersione va eseguita sia al mattino che alla sera: perfetta anche per l'uomo la doppia detersione, mentre per chi preferisce uno step più veloce ma efficace sono ideali i detergenti in gel.

2. Idratare la pelle

Non può mancare anche nella skincare maschile l'applicazione della crema viso, sia al mattino che alla sera. Proprio come per la skincare femminile la crema andrà scelta in base al tipo di pelle: le pelli secche e disidratate avranno bisogno di un maggior nutrimento, dato da creme più ricche, mentre le pelli grasse che si lucidano facilmente potranno utilazzare gel e formulazioni più leggere seboregolatrici e anti impurità. L'applicazione della crema permetterà alla pelle maschile di risultare più luminosa e compatta, eliminando i segni di stanchezza, la secchezza e rallentando l'invecchiamento.

2. Lo scrub per esfoliare la pelle

L'esfoliazione viene spesso saltata, pensando che sia un procedimento poco efficace. Lo scrub invece permette di eliminare le cellule morte rigenerando la pelle e rendendola così più luminosa e pronta a ricevere i trattamenti che si applicano successivamente, come la crema idratante. Un'esfoliazione regolare inoltre permette di liberare i pori dal sebo in eccesso evitando così la comparsa di punti neri e brufoletti, e di contrastare i peli incarniti. Si può effettuare lo scrub due volte alla settimana, scegliendo prodotti delicati.

3. Scegliere lo shampoo giusto

Anche la scelta dello shampoo non dovrebbe essere casuale: il mito vuole che l'uomo utilizzi il primo flacone che trova sotto la doccia, poco importa di cosa si tratti. È invece importante utilizzare uno shampoo adatto alla propria tipologia di capello, soprattutto in caso di problematiche come ad esempio la forfora.

4. La cura delle mani

L'idratazione delle mani è uno step fondamentale soprattutto nella stagione fredda o quando si svolgono lavori manuali, per i quali sarebbe bene utilizzare dei guanti. Per mantenere le mani morbide e idratate è consigliato applicare una crema, al mattino e alla sera prima di andare a dormire. Scegli un prodotto a rapido assorbimento per unire idratazione e comfort.

5. Grooming

Negli ultimi anni si sente spesso parlare di grooming: la cura della barba è sempre più al centro dell'attenzione. È il passaggio indispensabile non solo per rendere il pelo lucido e morbido, ma anche per avere una barba ordinata e disciplinata. Via libera quindi all'utilizzo di oli, balsami e pettini per avere sempre la barba in perfetto ordine.