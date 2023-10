Ingrandire gli occhi piccoli con l’eye-liner: i consigli da seguire Avete gli occhi piccoli e volete ingrandirli col make-up? Vi basta l’eye-liner: ecco tutti i consigli da seguire per allargare lo sguardo.

A cura di Valeria Paglionico

Avete gli occhi piccoli e non sapete come metterli in risalto senza usare particolari artifici? Non vi serve rinunciare a determinate tipologie di make-up, vi basta usare nel modo giusto i prodotti pensati ad hoc per avere uno sguardo profondo e ammaliante. Esistono infatti forme e colori adatti alle diverse forme del viso e alcuni di questi riescono a rendere gli occhi naturalmente più grandi semplicemente con qualche tocco di matita o di ombretto. L’eye-liner, in particolare, è il prodotto che non deve assolutamente mancare nella trousse beauty di coloro che vogliono ingrandire lo sguardo: ecco come usarlo per mettere in evidenza gli occhi anche quando sono piccoli.

Linea di eye-liner marcata o sottile?

La linea di eye-liner deve essere marcata o sottile? Quando si hanno gli occhi piccoli, il segreto per renderli più grandi col make-up è contornarli con una linea sottilissima e ben aderente alla rima ciliare, meglio se con una codina finale. Quest’ultima deve partire dall’angolo esterno dell’occhio e non prima, così da allungare al massimo lo sguardo in pieno stile cat-eye. Chi non ha paura di osare (e soprattutto che vanta una certa manualità con l’eye-liner) può provare a realizzare il signature make-up, ovvero il trucco con due linee di eye-liner, una inferiore e una superiore che si ricongiungono ben oltre la fine dell’occhio. Il triangolino che si viene a formare va poi colorato di bianco, così da enfatizzare ancora di più la forma.

Perché usare gli eye-liner colorati

Un altro consiglio che potrebbe tornare utile per ingrandire lo sguardo è realizzare una linea di eye-liner sottile ma un tantino più spessa sulla parte finale ed esterna, dunque al di fuori della palpebra. Il modello di eye-liner da scegliere in questo caso è quello con la punta estremamente sottile, liquido e ultra-preciso. Da evitare, invece, le varianti a penna che potrebbero risultare troppo spesse. In alternativa al nero, inoltre, sarebbe originale giocare con i colori, dal blu al borgogna, fino ad arrivare al marrone, così da esaltare l’iride creando un naturale effetto a contrasto che dona luminosità agli occhi, rendendoli più grandi. In quanti proveranno praticamente questi piccoli espedienti?