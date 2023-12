Bagno piccolo: i consigli da seguire per arredarlo nel modo giusto Avete un bagno piccolo ma non sapete come arredarlo? Ecco i consigli da seguire per sfruttare al massimo gli spazi disponibili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli spazi domestici stanno diventando sempre più piccoli e non solo per una questione funzionale, visto che rispetto al passato le famiglie moderne hanno meno figli, a influire sulla scelta della casa sono anche le possibilità economiche. Con mutui e fitti alle stelle, sempre più spesso bisogna accontentarsi di una quadratura "limitata" se si vuole avere una totale indipendenza. Per fortuna, però, anche in questi casi ci si può sbizzarrire con gli arredi originali e di tendenza, l'importante è saper sfruttare al massimo gli spazi disponibili. Quali sono, ad esempio, gli errori da non fare in un bagno piccolo per evitare che risulti ancora più ristretto?

Bagno piccolo

Come posizionare gli specchi in un bagno piccolo

Se un tempo il bagno veniva considerato solo il luogo della casa dove lavarsi ed espletare i bisogni fisiologici, oggi è diventato uno spazio domestico da dover arredare in modo sofisticato e raffinato proprio come il resto dell'abitazione. Cosa fare quando la stanza da bagno è molto piccola?

Bagno piccolo

Innanzitutto ottimizzare gli spazi, evitando oggetti e mobili che lo renderebbero poco funzionale. I muri ciechi vanno evitati, rendono la stanza più stretta e angusta, sarebbe meglio decorarli con qualche specchio, l'ideale per allungare gli spazi. Avere più specchi, inoltre, è fondamentale per creare degli incredibili giochi di riflessi, così da potersi guardare da diverse prospettive prima di uscire.

Sfruttare gli spazi in verticale

Dai mobili alla rubinetteria

Il problema che si riscontra spesso nei bagni piccoli è non avere abbastanza spazi per conservare saponi, creme e tutto ciò che è necessario per la toletta. Il segreto per evitare che succeda è innanzitutto eliminare gli oggetti senza alcuna funzione, poi sfruttare lo spazio verticale, scegliendo dunque dei mobili snelli e alti. È necessario, inoltre, fare molta attenzione alla rubinetteria, optando per quella a muro quando gli spazi sono molto ristretti. L'armonia, inoltre, è un'altra caratteristica essenziale in stanze simile: se tutto è nello stesso materiale, lo spazio risulterà più fresco e arioso.

Bagno piccolo