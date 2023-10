Come risparmiare quando si prenota un hotel: i consigli da seguire State pianificando un viaggio e siete alla ricerca di alloggi economici? Ecco quali sono i consigli da seguire per risparmiare quando si prenota un hotel.

A cura di Valeria Paglionico

State pianificando un viaggio e andate alla ricerca di alcuni trick per risparmiare sull'hotel? Sarete lieti di sapere che esiste una precisa strategia da mettere in atto per rendere le vostre vacanze super economiche, dal periodo in cui prenotare l'alloggio al giorno in cui dare il via al soggiorno. Sebbene a volte ci si affidi ai motori di ricerca del settore, magari filtrando solo le soluzioni in offerta, in verità è possibile ricorrere a dei trucchi particolari per ottenere risultati migliori: ecco cosa fare per viaggiare in giro per il mondo spendendo pochissimo.

Quando prenotare l'hotel per risparmiare?

L'hotel in cui soggiornare va prenotato subito dopo aver acquistato il volo oppure conviene aspettare? Sebbene spesso ci si lasci prendere dall'ansia, in verità conviene attuare una strategia ben precisa. Se la meta scelta è una capitale, l'alloggio risulta essere più economico se prenotato con 1-2 settimane di anticipo. Nel caso in cui si va in vacanza in una località balneare, sarebbe bene anticiparsi di 2-3 mesi, così da ottenere l'offerta migliore. Il motivo di questa differenza abissale? Le grandi città pullulano di persone che viaggiano per lavoro, dunque i prezzi delle camere scendono drasticamente pochi giorni prima della data "x". Le piccole cittadine di mare, invece, si riempiono solo di turisti, quindi col passare del tempo i prezzi tendono ad aumentare.

Qual è il giorno migliore per fare il check-in

Esistono inoltre dei giorni migliori e peggiori per dare il via al proprio viaggio: la domenica è il meno costoso (si risparmia fino al 19%), mentre le giornate più onerose sono il martedì e il mercoledì. Tra i "trucchi" da usare per risparmiare quando si blocca una camera d'hotel c'è quello di prenotare una soluzione con cancellazione gratuita ma continuando a monitorare i motori di ricerca di alberghi. Bloccando tutte le stanze più "interessanti", si potrà decidere solo alla fine l'alternativa migliore. L'ultima spiaggia? Chiamare direttamente l'hotel: molte volte quelli che non fanno parte di catene sono disposti a offrire delle tariffe vantaggiose, evitando così di pagare la commissione ai vari motori di ricerca del settore.