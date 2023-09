Come risparmiare quando si prenota un volo: i trucchi da usare Come fare per risparmiare quando si prenota un volo? Ecco i trucchi da seguire, dal giorno in cui dare il via al viaggio al momento ideale per fare l’acquisto.

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare è uno dei piaceri della vita, nonché l'attività che più di tutte ha ripreso a pieno ritmo dopo i duri anni di pandemia trascorsi tra lockdown e zone rosse. In tempi di crisi, però, ci si serve di ogni tipo di espediente per risparmiare, anche se questo significa ridurre i giorni di vacanza o accontentarsi di un alloggio non propriamente a 5 stelle. Qual è il trucco per trovare i voli più economici sul mercato? A rivelarlo è stato una recente ricerca, che ha indicato alcuni trick da poter utilizzare per spendere il meno possibile quando si sta prenotando un viaggio.

Qual è il momento giusto per prenotare un volo?

Si chiama "2024 Air Travel Hacks Report" ed è l'analisi condotta da Expedia su un campione di cittadini britannici, il cui obiettivo è spiegare come fare per risparmiare denaro e stress quando si sta prenotando un viaggio. A chi non è mai capitato di cercare voli e di ritrovarsi con prezzi molto più elevati a distanza di poche ore? Il motivo per cui succede è molto semplice: la ricerca non è stata fatta nel modo e nel momento giusto. Secondo lo studio, ad esempio, prenotare la domenica piuttosto che il venerdì permette di risparmiare il 21% sui voli nazionali e il 24% sui voli internazionali. Per i voli nazionali, inoltre, l'ideale sarebbe prenotare con 162-180 giorni di anticipo, dunque circa 5 mesi, così da spendere ben il 34% in meno. Per i voli internazionali, invece, il periodo di prenotazione ideale va dagli 8 ai 23 giorni prima della vacanza, mentre il peggiore è tra i 36 e i 63 giorni.

I giorni più economici per viaggiare

La cosa che in pochi sanno è che il prezzo di un viaggio cambia anche a seconda del giorno in cui si parte. Sebbene coincida con l'inizio del weekend, il venerdì è il giorno più economico per dare il via al proprio trip (con un risparmio del 26%), mentre la domenica è il più costoso. Per ridurre il rischio di ritrovarsi col volo cancellato, cosa capitata spesso di recente a causa dei continui scioperi delle compagnie aeree, sarebbe bene decollare prima delle 15. I dati raccolti sono inoltre decisamente incoraggianti per gli amanti dei viaggi: i prezzi medi dei biglietti aerei sembrano essere diminuiti del 3% rispetto allo scorso anno, visto che il numero di voli è tornato quasi ai livelli del 2019. Le mete più gettonate? New York, Dubai, Bangkok e Pechino.