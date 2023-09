Come risparmiare quando si noleggia un’auto in vacanza: i trucchi da usare Volete noleggiare un’auto per la vostra prossima vacanza? Esistono una serie di trucchi da usare per risparmiare: ecco quali sono.

A cura di Valeria Paglionico

Intendete organizzare un viaggio in più tappe ma non sempre le coincidenze con treni, aerei e bus sono "favorevoli"? Potete noleggiare un'auto, rendendo così la vostra vacanza un vero e proprio "road trip". I lati positivi? Ridurrete in modo considerevoli i tempi di attesa e vi concederete decisamente più libertà. Che siate in Italia o all'estero, non importa, la cosa certa è che esistono alcuni luoghi unici che possono essere raggiunti solo con un mezzo di trasporto privato. L'unico piccolo inconveniente è che spesso il servizio di car rental non si rivela propriamente economico. Per fortuna esistono dei piccoli trucchi da usare quando si prenota un'auto a noleggio sia a distanza che in loco: ecco quali sono.

In loco o a distanza: dove conviene noleggiare l'auto

Tutti coloro che vogliono organizzare il loro viaggio nei minimi dettagli prima ancora di partire possono noleggiare un'auto anche a distanza ma per risparmiare devono darsi a delle accurate ricerche sul web, confrontando i prezzi delle varie aziende. In questo modo, una volta arrivati a destinazione si conoscerà già il tipo di veicolo e le sue caratteristiche. Chi invece non intende lasciarsi prendere dall'ansia e preferisce prendere l'auto stesso in loco deve stare attento ai rincari. Da evitare sono le aziende di car rental negli aeroporti o nelle stazioni: sebbene si trovino in una posizione conveniente, visto che permettono di dare il via al road trip non appena arrivati, hanno sempre prezzi e commissioni più elevati. Meglio, dunque, raggiungere il centro città e noleggiare un'auto lì, di sicuro il prezzo totale si rivelerà più basso.

Quando prenotare l'auto a noleggio

In quali giorni conviene dare il via a un viaggio in auto per risparmiare? Anche se a volte non c'è scelta, darebbe preferibile evitare la domenica, il lunedì e il martedì perché in quei giorni il servizio di car rental è sempre più costoso. Per i noleggi a distanza, invece, sarebbe preferibile prenotare 4-8 settimane prima del viaggio o, in alternativa, a pochissimi giorni dalla partenza, così da accaparrarsi delle offerte last minute. Molto spesso, inoltre, le compagnie offrono sconti particolari per un noleggio di una settimana: se la cifra finale è più bassa di quella imposta per pochi giorni di vacanza, conviene acquistare il pacchetto e consegnare l'auto in anticipo.

Cosa va incluso nell'assicurazione dell'auto a noleggio?

Molto spesso le aziende di noleggio auto spingono i clienti ad acquistare l'assicurazione della propria compagnia, spiegando che solo in questo modo potranno avere assistenza in caso di problemi o incidenti. La verità è che bisogna analizzare dettagliatamente gli elementi inclusi nell'assicurazione delle auto fittate: il più delle volte la variante proposta dalla compagnia automobilistica si rivela completamente superflua. In alternativa, conviene aggiungere l'assicurazione in loco (di solito acquistarla direttamente quando si ritira l'auto è molto più economico). Per risparmiare sul car renting sarebbe bene evitare gli extra come il secondo conducente, il pieno di carburante prepagato (se infatti alla restituzione il serbatoio è anche solo parzialmente pieno, non è previsto il rimborso) o il GPS (sostituibile con Google Maps da usare anche offline). Chi va nominato guidatore? Il più grande del gruppo, visto che spesso le aziende addebitano delle maggiorazioni quando chi guida ha meno di 25-30 anni.