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Il segreto delle gambe toniche di Belén: qual è il trattamento che combatte gli inestetismi

Belén Rodriguez si prende regolarmente cura del suo corpo per apparire sempre al top. L’ultimo trattamento a cui si è sottoposta? La radiofrequenza alle gambe.
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A cura di Valeria Paglionico
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Belén Rodriguez si sta godendo le vacanze estive sull'isola privata di Albarella e, tra bagni in piscina, partite di tennis con il nuovo fidanzato Gaetano e dolci serate con Luna Marì, non potrebbe sentirsi più felice e rilassata. A partire dal prossimo autunno sarà nuovamente in tv con Tu Sì Que Vales e, complici le registrazioni che si sono già tenute, si prende costantemente cura del suo corpo anche durante le ferie. L'avevamo lasciata alle prese con un trattamento che combatte la caduta dei capelli causata dai farmaci, ora la ritroviamo a eliminare gli inestetismi delle gambe con una tecnologia particolare.

Belén Rodriguez fa la radiofrequenza

Nelle ultime ore Belén Rodriguez è volata a Padova per fare visita al beauty center Touch Rigenera Clinica: oltre a essersi sottoposta a una seduta laser per l'epilazione definitiva, ha anche provato un trattamento per la cura delle gambe. Si tratta della radiofrequenza che, come spiegato dalla professionista che si prende cura di lei, serve per rassodare la pelle, a evitare i gonfiori e a favorire il drenaggio. Belén ha dichiarato di aver provato la tecnologia anche sulla pancia e consiglia a tutte le donne che hanno affrontato due gravidanza di farlo, il motivo? Permette di "riattaccare il tessuto" in poche sedute.

Belén si sottopone a radiofrequenza
Belén si sottopone a radiofrequenza

Il trattamento per rendere la pelle tonica e per ridurre gli inestetismi

Cos'è la radiofrequenza? Un trattamento estetico non invasivo che si serve delle onde elettromagnetiche per produrre calore profondo, stimolando il collagene e migliorando la tonicità della pelle. Può essere praticato in ogni zona che va incontro a inestetismi, dalle gambe alla pancia, visto che contrasta la lassità cutanea, riduce i liquidi e attenua la cellulite. Il calore scalda il derma in profondità, attivando la produzione di nuovo collagene e stimolando la microcircolazione sanguigna, il risultato? Meno gonfiore e pesantezza. Al di là del calore localizzato, non si sente alcun dolore. Ogni seduta dura 40-60 minuti, sarebbe bene farne una alla settimana per 6-10 volte per vedere gli effetti.

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