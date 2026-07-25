Belén Rodriguez, qual è il trattamento con cui combatte la caduta dei capelli causata da farmaci

Belén Rodriguez ha rivelato che alcuni farmaci presi negli ultimi anni le hanno fatto perdere molti capelli. Ora ha deciso di combattere il problema con un trattamento innovativo: ecco qual è e come funziona.

Gli ultimi anni non sono stati semplici per Belén Rodriguez e non ne ha mai fatto mistero ma solo da qualche tempo a questa parte ne sta davvero parlando apertamente. Nelle ultime ore, ad esempio, ha spiegato che alcuni farmaci che ha preso le stanno causando delle fastidiose conseguenze, prima tra tutte le caduta dei capelli. "Siccome per colpa di determinati farmaci che ho dovuto assumere negli ultimi anni ho perso un po' di capelli, sono venuta a Roma per fare questo trattamento. Ora non prendo nessun farmaco perché non ne ho più bisogno e questo è quanto", ha spiegato la showgirl. Qual è il trattamento a cui si sta sottoponendo per rinfoltire la chioma?

Il trattamento per la cura del cuoio capelluto provato da Belén

Per combattere la caduta dei capelli causata da alcuni farmaci per la salute mentale Belén Rodriguez è partita alla volta di Roma, dove si è affidata alla dottoressa Chiara Insalaco, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva con una forte esperienza in tricologia. Insieme a lei ha deciso di provate il Tricopat, una tecnologia non invasiva per la cura del cuoio capelluto, pensata per contrastare diversi tipi di alopecia, compresa quella causata da stress, farmaci e predisposizione genetica. La showgirl si è mostrata mentre, stesa sul lettino, la dottoressa le passava uno strumento con luce rossa all'altezza delle tempie, ovvero dove la perdita dei capelli era stata più intensa.

Belén dalla dottoressa Chiara Insalaco

Come funziona e quanto costa il Tricopat

Come funziona il Tricopat? Bisogna innanzitutto applicare il gel medicamentoso sulla zona da trattare, poi si passa il macchinario, le cui onde d'urto stimolano la vascolarizzazione. Le luci LED e la ionoforesi, invece, favoriscono l'assorbimento dei principi attivi. Ogni seduta dura circa 20 minuti e costa circa 300 euro: dopo i primi 4 trattamenti (effettuati a circa 3 settimane l'uno dall'altro), sarebbe bene analizzare i risultati per capire come continuare la terapia. Di solito, però, dopo il percorso iniziale sono previsti dei richiami trimestrali e successivamente delle sedute annuali di mantenimento. I risultati non sono permanenti ma fin dalle prime sedute si assiste al blocco della caduta, all'aumento dello spessore del fusto e alla stimolazione della fase di crescita.