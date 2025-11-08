I tagli di tendenza per i capelli bianchi: le idee a cui ispirarsi per essere alla moda

Jane Fonda

La ricrescita non è più un ossessione. Sempre più donne preferiscono non lasciarsi troppo condizionare dai capelli bianchi e grigi, preferendo mantenerli al naturale piuttosto che coprirli. Il segreto è valorizzarli col giusto taglio: vale anche per le over 50 e over 60, che con un taglio corto o medio o scalato possono dare al viso una ventata di freschezza, senza cadere nell'effetto "invecchiante". Ciò non toglie che si possa anche optare per i capelli lunghi: l'importante è sentirsi a proprio agio e riconoscersi nella propria immagine. Due sostenitrici del silver power sono Andie Mac Dowell e Jane Fonda, entrambe fiere della chioma ingrigita: l'una porta i capelli lunghi, l'altra ha optato per un vaporoso bob da diva. C'è poi chi, invece, è fan dei tagli più drastici, per esempio Jamie Lee Curtis col suo pixie cut. E che dire del taglio corto sfilato con frangia laterale di Glenn Close! Caschetto bianco, invece, per Helen Mirren. E che dire di Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly ne Il Diavolo veste Prada!

Il taglio di capelli bianchi corto per l'autunno

L'autunno 2025 è la stagione dei capelli corti. Questo trend è l'ideale per i capelli bianchi, sia quelli ingrigiti dal tempo sia chi volutamente sceglie questo colore chiarissimo diventato di grande tendenza anche tra i giovani. Il taglio corto su capelli bianchi dona un look deciso, moderno, pratico ma al tempo stesso sofisticato. È perfetto in versione asimmetrica per chi vuole un tocco sbarazzino e fresco, di carattere, mentre un taglio dalle linee nette si sposa meglio con una personalità più fine, elegante, che cerca qualcosa di ordinato. Dal pixie cut al short bob, i capelli bianchi con queste acconciature prendono vita. Possono essere di grande aiuto, per personalizzarlo, la frangia o ciuffi laterali, che donano movimento.

Glenn Close

Il long bob asimmetrico è la tendenza preferita delle over 50

Le over 50 coi capelli bianchi amano il long bob asimmetrico. È una tendenza perfetta per avere un aspetto sofisticato e trendy: questa acconciatura, infatti, è intramontabile e non passa mai di moda. Continua a essere scelta perché dà un look stiloso, che conquista al primo sguardo. Il gioco di asimmetrie e le differenti lunghezze, poi, si sposano particolarmente bene con il gioco di riflessi: dunque questa tipologia di taglio si abbina molto bene alle schiariture strategiche, che danno un tocco di luce e luminosità in più alla chioma. Il long bob asimmetrico è perfetto sia su chioma liscia che riccia, sia in versione extra sleek che vaporoso da diva.

Jane Fonda

Tagli di capelli bianchi per valorizzare i capelli ricci

I capelli bianchi ricci si possono valorizzare con dei tagli studiati ad hoc. La parola chiave è: scalatura. Non c'è una regola, se non il proprio gusto personale e il sentirsi a proprio agio, ma certamente una lunghezza eccessiva può risultare pesante, soprattutto quando la chioma è bianco-grigia. La strategia giusta è puntare su tagli scalati e asimmetrici, che permettono di mantenere il riccio in salute. Il bob corto è quello che più di tutti può dare piena espressione ai capelli bianchi ricci, mantenendo il giusto compromesso tra volume e definizione.

Andie Mac Dowell

Il micro bob è perfetto per le over 60 che scelgono di portare i capelli bianchi

Per le over 60 in cerca di praticità, versatilità e comodità il micro bob è la scelta perfetta. Questa tipologia di caschetto è facilissima da portare nella quotidianità, perché richiede poca manutenzione: si perde poco tempo con styling, asciugatura, messa in piega. Può essere reso davvero accattivante con un piccolo accorgiemento: un maxi ciuffo da portare all'indietro, che riposta indietro alla moda (mai passata di moda) anni Ottanta.

Jamie Lee Curtis

Idee per un pixie cut alla moda

Il pixie cut è il taglio per eccellenza dei capelli bianchi. Non è affatto monotono e noioso, anzi, si può personalizzare in tanti modi diversi per adeguarlo ai propri gusti, alla propria forma del viso, all'effetto che si vuole ottenere. Si può optare per una versione spettinata, per una sfilata e molto scalata, per una leggermente più lunga che permetta di giocare un po' col volume. Il successo è assicurato.

Helen Mirren

Capelli bianchi lunghi e medi: il nuovo trend per l’inverno

Chi dice che col passare degli anni, ci si debba per forza arrendere ai capelli corti? Molte over 50 e over 60 vogliono restare fedeli alle loro chiome lunghe, non vogliono cedere alle acconciature tradizionalmente considerate più "in linea" con una certa età. I capelli bianchi, se curati e ordinati, possono risultare bellissimi anche in versione media e lunga. L'importante è stare bene con se stessi, riconoscersi nell'immagine allo specchio, senza sentirsi giudicati. Sì quindi anche a tagli lunghi e medi, magari però affidandosi ai giusti prodotti di styling. La perdita della melanina, infatti, non solo fa perdere il colore ai capelli, ma li rende anche più fragili e sottili, dunque per portarli lunghi serve qualche accorgimento in più che possa renderli forti e rimpolparne la struttura, senza appiattirli e assottigliarli.