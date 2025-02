video suggerito

I dettagli più originali nei beauty look di Sanremo: dalle unghie animalier al make-up coi cuori I dettagli fanno la differenza in un look. I cantanti di Sanremo hanno prestato grande attenzione a tutto: hair style, make-up e nail art.

A cura di Giusy Dente

Come sempre, anche quest'anno al Festival di Sanremo si è visto di tutto sul fronte outfit: c'è chi ha osato e chi ha preferito mantenersi sul classico, chi ha cambiato stile, chi ha puntato tutto sui dettagli, chi ha proprio sbagliato tutto. Ma non basta un vestito a fare di un look un look vincente, d'impatto, capace di imporsi e fare la differenza. Sono i dettagli a fare la differenza.

Il make-up coi cuoricini di California

California dei Coma_Cose è la regina di questa edizione del Festival, l'unica ad aver davvero osato col make-up. L'azzardo ha inevitabilmente diviso: eccessivo o opera d'arte? Il suo make-up artist ha spiegato a Fanpage.it di aver lavorato insieme agli stylist per realizzare qualcosa di diverso: volontariamente si è discostato dall'immaginario glamour e bon-ton, andando in direzione di qualcosa di più teatrale.

California dei Coma_Cose

Focus tutto sugli occhi, per la cantante, valorizzati e ingigantiti serata dopo serata da un make-up grafico curato in ogni dettaglio, dalle cinta finte extra long ai cuoricini. Non potevano proprio mancare, per richiamare anche il titolo del brano e rendere il tutto davvero perfetto e coerente nella narrazione stilistica.

Rose Villain

Fiocchi nei capelli per Clara e Rose Villain

Rose Villain si è presentata all'Ariston quest'anno in una versione più femminile, sfoggiando anche acconciature molto originali. Spicca in particolare l'hair style della finale, dove effettivamente ha puntato su qualcosa di grande impatto: due fiocchi tra i capelli! E non è stata l'unica: chignon con fiocco anche per Clara nella serata delle cover, scelta che ha enfatizzato la sua eleganza.

Clara

Arisa torna alle extension

C'era qualcosa di insolito nel look di Arisa, che in effetti fino al giorno prima non aveva di certo i capelli così lunghi! La cantante, infatti, è da diverso tempo fedelissima alla chioma corta, ma per il ritorno a Sanremo ha voluto stupire e fare le cose in grande stile. Ha fatto quindi ricordo a delle extension per dare un tocco più drammatico al suo look total black in stile gotico.

Arisa

Elodie gioca con l'argento

Elodie per il debutto sul palco dell'Ariston ha scelto un abito silver: un look con cui si è imposta immediatamente come la diva glamour di questa edizione della kermesse. E serata dopo serata non ha fatto che confermare questa prima impressione, con look tutti ispirati alla Vecchia Hollywood. Per la prima esibizione ha aggiunto un tocco argento anche nel make-up: un punto luce che ha reso lo sguardo ancora più magnetico.

Elodie

Nella serata delle cover, invece, ha dato un tocco animalier alle unghie extra long, scegliendo una nail art con base maculata e lunetta nera: una sorta di french manicure in versione dark, perfetta per rendere ancora più accattivante il look total black.