I 12 beauty look più belli di sempre al Festival di Sanremo

A cura di Federica Ambrogio

Il Festival di Sanremo 2022 è alle porte: mancano ormai pochi giorni alla tanto attesa 72° edizione del festival della canzone italiana. Il 1 Febbraio sul palco dell'Ariston salirà Amadeus, affiancato ogni sera da una co-conduttrice: serata dopo serata sul palco dell'Ariston vedremo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. La kermesse sanremese però nel corso degli anni si è trasformata: non è più solo uno spettacolo canoro, ma anche una vetrina di tendenze dove cantanti, presentatori e ospiti portano sul palco non soltanto musica, ma anche moda, eleganza e nuovi trend del mondo beauty. Sono tantissimi infatti i beauty look che hanno fatto la storia, da quelli più audaci di Anna Oxa e Loredana Bertè a quelli raffinati di Michelle Hunziker, fino a quelli più "selvaggi" di Nilla Pizzi. Dopo aver visto gli abiti più belli di sempre, abbiamo selezionato i beauty look più belli mai visti.

1. L'eyeliner di Patty Pravo

Una delle regine dei look estrosi, stravaganti e a volte anche eccessivi. Patty Pravo nel 2011 è salita sul palco dell'Ariston con un beauty look elegantissimo: non poteva mancare il suo iconico eyeliner nero a definire lo sguardo, così come lo zigomo definito e labbra nude. L'incarnato è estremamente luminoso, in perfetto abbinamento con il suo abito scintillante. Azzeccatissimo, al contrario di altre occasioni, lo styling del capello con onde vintage.

2. Il pixie cut di Andrea Osvart

L'attrice e modella ungherese ha affiancato Piero Chiambretti e Pippo Baudo sul palco dell'Ariston nel 2008: il look di Andrea Osvart non è passato inosservato ed è ricordato anche grazie al suo sbarazzino taglio di capelli. Sono pochissime infatti le donne che hanno calcato il palco di Sanremo con i capelli corti, ma la modella ha osato un pixie cut audace, abbinandolo spesso a un trucco occhi altrettanto ardito, con uno smokey eyes intenso e profondo. Il risultato è stato un beauty look fuori dal comune e per niente banale.

3. Lo smokey eyes di Fiorella Mannoia

Inutile dire che sul palco e fuori Fiorella Mannoia è sempre bellissima, con i suoi inconfondibili capelli rossi e ricci e il suo sguardo penetrante. Apparsa più volte sul palco dell'Ariston, nel 2008 ha indossato uno dei look più belli. La cantante infatti ha scelto uno smokey eyes intenso, sui toni del nero e del marrone caldo riprendendo così i suoi colori e quelli dell'abito indossato. Meraviglioso l'accostamento con un rossetto nude e un velo di terra bronze sugli zigomi per scaldare l'incarnato.

4. Il rossetto di Arisa

I look di Arisa al Festival di Sanremo non sono di certo passati inosservati: occhiali XL e rossetto rosso sono stati per anni il suo "marchio di fabbrica" dopo la prima apparizione alla kermesse sanremese. Tra i look più belli ricordiamo quello che abbiamo visto nel 2010, quando il suo incarnato delicato è stato ravvivato da un blush rosa abbinato a un rossetto rosso fragola. Perfetto per lei anche il taglio di capelli più lungo sui lati e con ciuffo frontale: il movimento del capello riccio rende il look originale e sbarazzino.

5. L'eleganza di Michelle Hunziker

Elegante, raffinata, bellissima: Michelle Hunziker sul palco dell'Ariston non ha (quasi) mai fatto un passo falso. I suoi look sono sempre studiati nei minimi particolari per valorizzarla senza stravolgerla. Tra i tanti sfoggiati durante le conduzioni del Festival di Sanremo ricordiamo quello che ha indossato nel 2018 in abbinamento al meraviglioso abito che Jeremy Scott ha creato raffigurando la corolla di un fiore. Incarnato uniforme e luminoso, labbra nude e lucide e smokey eyes intenso sui toni del nero e del grigio intenso. Un make up strong affiancato da un hair look estremamente semplice: la coppia vincente.

6. I capelli blu di Loredana Bertè

Così come Patty Pravo, anche i look di Loredana Bertè sono diventati iconici. All'ultima edizione del Festival di Sanremo, nel 2019, la cantante è apparsa con i capelli blu che da un lato hanno dettato scalpore, dall'altra hanno reso la cantante ancora più amata. Audace e stravagante, la Bertè non ha mai rinunciato ai suoi look glam rock. Capelli colorati, labbra rosa pop e sguardo intenso, Loredana non si è fatta mancare nulla e ha conquistato il pubblico. E poi, vogliamo parlare delle sue gambe perfette?

7. L'acconciatura selvaggia di Nina Zilli

Poliedrica e versatile, Nina Zilli ha sfoggiato sul palco dell'Ariston i look più disparati. Nel 2012 uno de beauty look più belli, dall'animo "sauvage": i suoi lunghi capelli sono stati cotonati e raccolti lateralmente creando volume sulla sommità del capo con un raccolto fintamente disordinato. Un hair styling che mixa vintage e rock, abbinato a un trucco impeccabile con focus sullo sguardo che regala al look della cantante un'allure intensa e magnetica.

8.Il make up rock di Eva

Rossetto rosso, occhi luminosi e intensi: tra i make up più belli visti a Sanremo c'è anche quello indossato da Eva nel 2018. Grintoso e sgargiante, proprio come il suo outfit e gli innumerevoli tatuaggi in bella mostra. La cantante dall'animo rock non ha rinunciato neanche sul palco sanremese a uno dei suoi alleati beauty, l'eye liner nero, abbinandolo per l'occasione a sfumature meravigliose sui toni dell'oro e del marrone che hanno illuminato il suo sguardo. Impeccabile poi la nuance del rossetto, scelta in perfetta armonia con la sfumatura dell'abito.

9.Lo chignon di Belén Rodriguez

Una delle conduttrici più chiacchierate di sempre: nel 2012 Belén sul palco dell'Ariston è stata al centro dell'attenzione per i suoi tatuaggi hot e per la sua inconfutabile bellezza. Sempre meravigliosa, tra i beauty look che abbiamo apprezzato maggiormente c'è quello della prima serata, con uno chignon basso e raffinato che ha concentrato l'attenzione sul viso, dove gli occhi sono stati portati in primo piano con un trucco intenso e magnetico e le labbra colorate da un velo di rossetto rosato.

10. Il cat eye di Elodie

Sempre meravigliosa, sul palco dell'Ariston Elodie ha sfoggiato alcuni look davvero memorabili come il cat eye intenso e magnetico. Per questo trucco l'occhio della cantante è stato definito con un eye liner nero dalla linea grafica abbinato ad un ombretto scintillante sui toni neutri che illumina lo sguardo.

11. Il make up di Levante, labbra rosse e occhi nude

Magnetico ed elegante il make up indossato da Levante sul palco dell'Ariston. Un trucco dal tocco vintage e bon ton, con labbra rosso fuoco e occhi intensificati con delicati toni del marrone luminoso: leggero ma che valorizza al meglio la cantante mettendo in risalto non solo le labbra, ma rendendo più profondo anche lo sguardo.

12. Il focus sullo sguardo di Diletta Leotta

Sul palco dell'Ariston accanto ad Amadeus per la prima serata del Festival di Sanremo 2020, Diletta Leotta ha sfoggiato un make up con focus sugli occhi: ciglia finte che intensificano lo sguardo delineato da toni neutri e opachi per un look elegante e semplice ma allo stesso tempo magnetico. L'incarnato e le labbra sono invece naturali.